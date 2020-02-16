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تكنولوجيا

احذر.. هذا الشخص مصاب بـ فيروس كورونا

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:14 م
هاتف ذكي
هاتف ذكي
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شيماء عبد المنعم
أطلقت الصين تطبيقا جديدا يدعى كاشف الاتصال الوثيق close contact detector"، والذي يتيح لمستخدميه التحقق مما إذا كانوا معرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال إخبار مستخدميه إذا كانوا قريبين من شخص يشتبه في إصابته بالفيروس أو جرى التأكد من إصابته به.

وبحسب ما ذكره موقع "the next web"، يستطيع المواطنون الاشتراك في التطبيق عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR)، عبر هواتفهم الذكية باستخدام تطبيقات مثل خدمة الدفع Alipay أو منصة التواصل الاجتماعي WeChat.

وبمجرد تسجيل الدخول إلى التطبيق عبر رقم هاتف، فإنه يطلب من المستخدمين إدخال أسمائهم ورقم الهوية، ويمكن بعد ذلك استخدام كل رقم هاتف مسجل للتحقق من حالة ما يصل إلى ثلاثة أرقام تعريف.

ويتحقق التطبيق بعد ذلك من حالة مستخدميه، فإذا تبين أنهم كانوا على اتصال وثيق بشخص مصاب بفيروس كورونا، فإنه ينصح مستخدميه الذين يتم تحديدهم على أنهم معرضون للخطر بالبقاء في المنزل وإبلاغ السلطات الصحية المحلية.

وتسلط التقنية الضوء على مراقبة الصين عن كثب لسكانها، حيث جرى تطوير التطبيق بشكل مشترك بين الإدارات الحكومية في الصين وشركة تشاينا إلكترونيكس جروب التابعة للدولة.

ومن المعروف على نطاق واسع أن الحكومة الصينية تطبق مستويات عالية من الرقابة على مواطنيها، لكن الخبراء في هذا المجال يشيرون إلى أنها لن تكون مثيرة للجدل داخل البلاد في هذه الحالة على الأقل، حيث يعتمد التطبيق على البيانات التي تم جمعها من قبل سلطات الصحة والنقل، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الحكومية.

ويغطي تطبيق كاشف الاتصال الوثيق شريحة كبيرة من المواطنين، بمن فيهم الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون معا أو الطلاب الذين يداومون في الصف نفسه، بالإضافة إلى الطاقم الطبي أو أفراد الأسرة أو مقدمي الرعاية الآخرين، كما يتم اعتبار المسافرين على متن طائرة على اتصال وثيق بالمريض إذا كانت المسافة بينهم لا تتجاوز 3 صفوف من الكراسي.

وفي الوقت نفسه، في نيويورك ، يمكن للناس الاستفادة من الروبوت للحصول على المشورة الطبية حول فيروس كورونا. على الرغم من أن الروبوت لا يكتشف الفيروس، فسيختبر الأشخاص في قائمة الأعراض لتحديد مدى احتمال إصابتهم بالفيروس، وفقا لرويترز.
احذر.. هذا الشخص مصاب بـ فيروس كورونا
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