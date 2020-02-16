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رياضة

ماذا فعل جوزيه مورينيو عند رؤيته لـ جون تيري قبل لقاء أستون فيلا وتوتنهام؟

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:57 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق توتنهام، فوزًا قاتلًا على مضيفه أستون فيلا، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

والتقطت عدسات الكاميرات لقطة طريفة جمعت جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام، وجون تيري المدرب المساعد في فريق أستون فيلا، حيث تبادلا سلامًا حارًا في الممر المؤدي إلى ملعب فيلا بارك.

وكان جون تيري قائدًا لفريق تشيلسي عندما كان مورينيو مديرًا فنيًا للبلوز في ذلك الوقت.

وتجمد رصيد أصحاب الأرض أستون فيلا عند 25 في المركز السابع عشر، مبتعدًا بمركز واحد فقط عن الهبوط، بينما ارتفع رصيد توتنهام إلى 40 نقطة في المركز الخامس من جدول الترتيب.
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