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ديني

وزير الأوقاف يعقد لقاء مهماً بمقر الاتحاد البرلماني الدولي بـ جنيف غدًا

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:10 م
وزير الأوقاف يعقد
وزير الأوقاف يعقد لقاء هاما بمقر الاتحاد البرلماني الدولي بج
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محمود ضاحي
استقبل السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بجنيف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية؛ لمشاركتهم في مؤتمر تحصين الشباب ضد التطرف الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي والذي تبدأ فعالياته الثلاثاء.

يستضيف الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف غدًا الاثنين  وزير الأوقاف بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف.
 
يلتقي الوزير خلال اللقاء مديرة البرنامج المشترك بين الاتحاد والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وأعضاء السكرتارية المشتركة للاتحاد ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والسفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي، لمناقشة عدد من الموضوعات، من أهمها:

– حماية المقدسات الدينية .
– تصحيح المفاهيم المغلوطة والخاطئة .
– الإعداد لقمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي عام 2022 م والمتعلقة بحوار الحضارات والثقافات . 

وسيبدأ اللقاء في العاشرة صباحا بدعوة خاصة من البرلمان الدولي، ويستغرق اللقاء المرتقب  مدة ساعة ونصف، ثم يعقبه لقاء وزير الأوقاف مع مجلس الكنائس العالمي، وممثل الفاتيكان بالأمم المتحدة بجنيف، وممثل عن الاتحاد البرلماني الدولي، وجمع كبير من الشخصيات الدينية والسياسية، لمناقشة موضوع المشتركات الإنسانية في الشرائع السماوية الذي أعده وزير الأوقاف وتمت ترجمته إلى عدة لغات وسيتم توزيعه مترجما إلى الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والألمانية خلال الجلسة النقاشية التي ستعقد غدا الاثنين بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
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