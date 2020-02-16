بنسبة 65.2%.. تطعيم 351 ألفا ضد مرض شلل الأطفال في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، تطعيم 351 ألفًا و668 طفلًا، من بينهم 9 أطفال سوريين، بنسبة 65.2 %، من المستهدف البالغ عدده 539 ألفًا و131 طفلًا، وذلك خلال اليوم الأول لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل.





وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الحملة تستهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرة إلى تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى 5 سنوات بالطعم الفموي سابين ثنائي التكافؤ بنقطتين على الثلث الأخير من اللسان.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى وجود فرق طبية ثابتة وأخرى متحركة للانتقال من منزل لمنزل تجوب مدن وقرى المحافظة، موضحة أن الحملة تستهدف 539 ألفًا و131 طفلًا ، وذلك بمعرفة 1084 فريقًا طبيًا مدربًا وبإشراف أكثر من 270 مشرفًا.





وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد تفقد أعمال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الطبي بمدينة كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وفي وجود الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة فيديكار البدوي، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمد خيري، مدير التطعيمات بمديرية الصحة، والدكتورة سناء حنيش، مدير المركز الطبي.



