مينفعش حماقي يتقارن بـ رمضان.. شاعر غنائي يهاجم الأسطورة بعنف

هاجم الشاعر الغنائي رمضان محمد الفنان محمد رمضان بعد إلغاء فقرته الغنائية في ماتش السوبر الاهلي والزمالك في الإمارات ليصبح البديل محمد حماقي.





وقال رمضان محمد في تصريحات خاصة لصدى البلد "مع احترامي للجميع لكن لا يصح ابدا مقارنة محمد رمضان بـ محمد حماقي"، متابعا: "مينفعش يتقال حماقي بديل لمحمد رمضان عشان حماقي قيمة فنية كبيرة".





واضاف: "قرار نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات الغناء مرة أخرى قرار سليم" مضيفا: "الوعي المصري لسه بخير ولا يصح الا الصحيح".





يذكر أن يتعاون الشاعر الغنائي رمضان محمد مع الفنان محمد حماقي في اغنية "خلينا زي ما احنا" التي تم طرحها من ضمن ألبوم "كل يوم من دا" الذي طرح عام 2019.



