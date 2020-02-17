حقيقة تقنين أوضاع السايس في الشوارع.. رئيس محلية النواب يرد.. فيديو

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان صدق على قانون انتظار المركبات، وهذا التشريع مكون من 12 مادة تم مناقشته لمدة عامين وصدر بتوافق كامل بين البرلمان والحكومة .





وأضاف أحمد السجيني في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان هذا القانون لا يقنن عمل السايس على الإطلاق، و الحديث عن تقنيني أوضاع السايس عار تماما من الصحة . أوضاع





أحمد السجيني :" علينا قراءة مواد القانون قبل إصدار الأحكام على قانون انتظار في الشوارع ، و لأول مرة يجرب القانون عمل السايس وفرض عقوبة حبس وغرامة ومضاعفتها في حالة العود". وتابعالسيارات





وأكمل احمد السجيني:" القانون ألزم المحافظين بتصميم الشوارع لانتظار السيارات، ثم يتم بإجراء مزايدة بين الشخصيات الإعتبارية لإدارة وتنظيم انتظار السيارات وسيتم تنظيم الأمر بعنصر بشري أو بتطبيق إلكتروني ويحدد هذا الأمر الدولة وفق كراسة الشروط".



