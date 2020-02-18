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فن

أخبار الفن.. زواج رضوى الشربينى .. وانفصال مى كساب .. وخطوبة محمود كهربا على شقيقة نجمة مسرح مصر .. مرض حمو بيكا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:03 ص
محمود كهربا
محمود كهربا
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أحمد إبراهيم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي : 

تعليق صادم من نبيل الحلفاوي على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد قرار هانى شاكر نقيب الموسيقيين بمنع مطربى المهرجانات.

 

مى كساب تكشف حقيقة انفصالها عن اوكا

نشرت الفنانة مى كساب تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلن فيه عن حقيقة انفصالها عن زوجها المطرب الشعبي أوكا وذلك بعد تعليقها الأخير الذى أثار حالة من الجدل.

 

كهربا يعلن ارتباطه بـ شقيقة نجمة مسرح مصر.. تفاصيل

نشر محمود كهربا لاعب النادى الأهلى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام دبلة، وهو الأمر الذى كشف عن ارتباطه بشقيقة نجمة مسرح مصر الفنانة إسراء عبد الفتاح.

 

رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها ..فيديو

كشفت الإعلامية رضوى الشربينى عن حقيقة زواجها، مؤكدة أنها لا تفكر فى الزواج حاليًا؛ ردًا على العديد من الأقاويل التي انتشرت عن زواجها.

 

أول ظهور لأسرة حمو بيكا وتفاصيل مكالمة والدته مع هاني شاكر.. فيديو

كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا عن أسرته فى أول ظهور لهم بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها من قبل نقابة المهن الموسيقية وقرار نقيبها هاني شاكر بمنعه من الغناء.

 

بعد قرار منعه من الغناء .. حمو بيكا يعلن عن إصابته بمرض خطير .. فيديو

كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا عن إصابته بمرض خطير يتسبب فى تآكل بجدار المعدة وهو باسم "كرون".

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