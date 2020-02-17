أول ظهور لأسرة حمو بيكا وتفاصيل مكالمة والدته مع هاني شاكر.. فيديو

كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا عن أسرته فى أول ظهور لهم بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها من قبل نقابة المهن الموسيقية وقرار نقيبها هاني شاكر بمنعه من الغناء.
وظهرت أسرة حمو بيكا فى لقاء على قناة المحور، حيث أكدت والدته أن ابنها من أطيب الناس وهو من يرعى الأسرة بعد تقاعد والده وعدم قدرته على العمل.
وانهارت والدة حمو بيكا من البكاء الشديد، وذلك بعد الحديث عن الانتقادات والهجوم الذي يتعرض له ابنها ومحاربته فى مصدر رزقه الوحيد، مؤكدة أن ابنها لا يرغب فى شيء سوى العيش بشكل مرض حتى يستطيع أن يرعى الأسرة.
وكشفت والدته عن مكالمتها للفنان هانى شاكر عقب الأزمة التى تعرض لها ابنها والتى هاجم فيها نقابة المهن الموسيقية، مؤكدة أنها تواصلت مع النقيب وتوسلت إليه بأن يسامح ابنها ويتركه يعمل.
بينما قال والد حمو بيكا إن ابنه هو من يرعى حاليا الأسرة ومنعه من الغناء قد يقضي عليه وعلى الأسرة ككل وحمو كان يعمل سائق توك توك، وهو ما يعني أنه يتحمل المسئولية.