AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول ظهور لأسرة حمو بيكا وتفاصيل مكالمة والدته مع هاني شاكر.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:00 م
حمو بيكا
حمو بيكا
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا عن أسرته فى أول ظهور لهم بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها من قبل نقابة المهن الموسيقية وقرار نقيبها هاني شاكر بمنعه من الغناء. 

وظهرت أسرة حمو بيكا فى لقاء على قناة المحور، حيث أكدت والدته أن ابنها من أطيب الناس وهو من يرعى الأسرة بعد تقاعد والده وعدم قدرته على العمل. 

وانهارت والدة حمو بيكا من البكاء الشديد، وذلك بعد الحديث عن الانتقادات والهجوم الذي يتعرض له ابنها ومحاربته فى مصدر رزقه الوحيد، مؤكدة أن ابنها لا يرغب فى شيء سوى العيش بشكل مرض حتى يستطيع أن يرعى الأسرة. 

وكشفت والدته عن مكالمتها للفنان هانى شاكر عقب الأزمة التى تعرض لها ابنها والتى هاجم فيها نقابة المهن الموسيقية، مؤكدة أنها تواصلت مع النقيب وتوسلت إليه بأن يسامح ابنها ويتركه يعمل. 

بينما قال والد حمو بيكا إن ابنه هو من يرعى حاليا الأسرة ومنعه من الغناء قد يقضي عليه وعلى الأسرة ككل وحمو كان يعمل سائق توك توك، وهو ما يعني أنه يتحمل المسئولية.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الاتفاق على حفل العقبة | منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

تريند الفن | كواليس خلاف أحمد الفيشاوي وابنته لينا بعد الصورة العارية.. حمو بيكا يهدد بالانتحار.. آيتن عامر ترقص في الشارع

حمو بيكا يفتح النار على هاني شاكر: هو أنا قاتلك قتيل.. والمهن الموسيقية ترد

ممنوع من الغناء فى مصر.. حمو بيكا يكرم في الإمارات

محاكمة حمو بيكا في اتهامه بـ "سب" هاني شاكر 15 فبراير

هاني شاكر يحيي حفل عيد الحب في دار الأوبرا المصرية.. 14 فبراير

ترشيحاتنا

عزل 3 ركاب في مطار القاهرة فور وصولهم من أديس أبابا

من المايوه للحجاب نرمين الفقي الأكثر جدلًا.. لحظة غرقها الأبرز

ارتدوا كمامات ضد كورونا.. قرار عاجل ضد شبكة الدعارة الصيني بالقاهرة

كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات .. الأزهر يوضح الطريقة الصحيحة

أول ظهور لأسرة حمو بيكا وتفاصيل مكالمة والدته مع هاني شاكر.. فيديو

رئيس اللجنة المنظمة لـ السوبر المصري يكشف حقيقة أزمة تذاكر المباراة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. مكرونة بالفاهيتا وسلطة كرنب الوان وايس كريم الموز

تخفيضات هائلة على هيونداي توسان hyundai tucson في مصر .. صور

ريجيم الحليب .. تعرف على سر رشاقة باريس هيلتون