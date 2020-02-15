تفاصيل إحالة حمو بيكا إلى المحكمة الاقتصادية في واقعة سب وقذف الفنان هاني شاكر

إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، وتحديد جلسة 22 فبراير الجاري موعدا





وكان الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قد تقدم ببلاغ إلى نيابة الدخيلة بالإسكندرية، طالب فيه بمحاكمة "حمو بيكا"، بعد مهاجمته بمقر نقابة الموسيقيين والتعدي عليه وتهديده.





ووجهت النيابة اتهامات لـ"بيكا" باقتحام منشأة عامة -مقر نقابة المهن الموسيقية- والتحريض والتخريب، والتعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة "نقيب الموسيقيين"، بالسب والقذف.





وفحصت النيابة الأقراص المدمجة "CDs" التي تم تفريغها من كاميرات مكان الواقعة، وتم تسجيل تعدي المتهم على الموظفين.

أحالت محكمة جنح الدخيلة، في الإسكندرية، اليوم السبت، قضية محمد محمود مصطفى، الشهير بـ"حمو بيكا"،لمحاكمته، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية.