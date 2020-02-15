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حوادث

تفاصيل إحالة حمو بيكا إلى المحكمة الاقتصادية في واقعة سب وقذف الفنان هاني شاكر

السبت 15/فبراير/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أحالت محكمة جنح الدخيلة، في الإسكندرية، اليوم السبت، قضية محمد محمود مصطفى، الشهير بـ"حمو بيكا"، إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، وتحديد جلسة 22 فبراير الجاري موعدا لمحاكمته، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية.


وكان الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قد تقدم ببلاغ إلى نيابة الدخيلة بالإسكندرية، طالب فيه بمحاكمة "حمو بيكا"، بعد مهاجمته بمقر نقابة الموسيقيين والتعدي عليه وتهديده.


ووجهت النيابة اتهامات لـ"بيكا" باقتحام منشأة عامة -مقر نقابة المهن الموسيقية- والتحريض والتخريب، والتعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة "نقيب الموسيقيين"، بالسب والقذف.


وفحصت النيابة الأقراص المدمجة "CDs" التي تم تفريغها من كاميرات مكان الواقعة، وتم تسجيل تعدي المتهم على الموظفين.
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