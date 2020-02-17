محمد سلطان: قرار هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء يُحترم





وأضاف محمد سلطان فى تصريح لـ "صدى البلد" قائلا: أرى أن هانى شاكر هو المسئول الأول والأخير عن قرارات نقابة المهن الموسيقية وطالما اتخذ هذا القرار فلابد من احترامه ويرى الأصلح دائما للنقابة.





وأوضح سلطان قائلا: "طالما قرر هانى شاكر منع مطربى المهرجانات من الغناء وهو ما يراه قرارا صائبا، أتصور أنه لا بد من تقديره وعدم التعليق عليه.





وكان قرر هانى شاكر نقيب الموسيقيين منع التعامل مع مطربى المهرجانات أو منحهم تصريح من النقابة لمزاولة المهنة.