AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعليق عزيز الشافعي على قرار هاني شاكر منع مطربي المهرجانات من الغناء

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:53 م
عزيز الشافعي
عزيز الشافعي
Advertisements
شروق ابراهيم
انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض حول قرار نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، بمنع مطربي اغاني المهرجانات من الغناء لافسادهم الذوق العام والتعدي على معايير وعادات وتقاليد المجتمع المصري. 

وقال الشاعر والملحن عزيز الشافعي لـ صدى البلد :"ما لا يدرك كله يترك كله .. انا لست مع أو ضد القرار لكنى اري ضرورة وجود تقنين للأوضاع لاني في الاساس ضد الرقابة لانه لا يوجد رقابة على أي نوع من أنواع الفن بشكل مطلق". 

واضاف :" انا مع وجود نظام ولا اعرف كيفية تطبيق هذا النظام لانه ليس من اختصاصي ولكن لابد من وجود اساس يتبعه اهل الغناء كلهم". 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنع في انتظار المخالفين.. تفاصيل قرار هاني شاكر بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات

تعليق أحمد موسى على منع مطربي المهرجانات من الغناء

من الاستاد إلى الوقف.. القصة الكاملة لعمل هاني شاكر "بلوك" لـ مطربي المهرجانات

مدحت العدل يعلق على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

أخبار التوك شو.. أول رد فعل من وزيرة الهجرة على صورة فرش الكوبري بالسجاد.. أحمد موسى يهنئ عمرو دياب بالألبوم الجديد: يحافظ على الذوق العام

المنع التام شيء لا استوعبه.. عمرو محمود ياسين يعلق على قرار منع المهرجانات

ترشيحاتنا

بوسى شلبي تنشر صورة تضع يسرا فى مأزق بسبب فستانها المكشوف

اكتشاف حالة جديدة مصابة بـ كورونا في الإمارات

حقيقة وجود صينيين على طائرة الأهلي في رحلة أبوظبي.. تفاصيل

المسرح كان سبب جوازنا.. زوجة الفنان محمد متولي تكشف قصة حبهما وأول لقاء جمع بينهما

حكم الخروج من المنزل على جنابة وتأخير الغسل بسبب البرد.. أزهري يجيب

صيغ الصلاة على النبي.. الإفتاء توضح أقلها وأكملها.. فيديو

AdvertisementS

عشا العروسة زي ماهو.. حكاية ندى ومحمد: ماتوا سوا بعد 4 ساعات من الزفاف| شاهد

بشرى سارة.. الحكومة تدعم كل مواطن يشتري سيارة كهربائية بـ50 ألف جنيه

عزل 3 ركاب في مطار القاهرة فور وصولهم من أديس أبابا

تطور جديد.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف الصلة بين الشاب السوري وفادي الهاشم

حكاية كريم وسميرة.. الزوج باع زوجته في حفلات الجنس الجماعي بـ 3 آلاف جنيه للساعة | تفاصيل

بسبب أشرب خمور وحشيش..تحرك برلمانى عاجل ضد "بنت الجيران"

بنتصل بأرقام عشوائية.. خمسيني ينظم حفلات جنس جماعى لزوجته وزوجة ابنه في شبرا الخيمة.. والساعة بـ 5 آلاف جنيه

دماء على مريلة طفلة.. طعن تلميذة بأولى ابتدائي في وسط الشارع بسوهاج

أخبار الفن.. شرطة السياحة تمنع عمر كمال من إحياء حفل زفاف.. تعليق جريء من بسمة وهبة على منع المهرجانات

65 مليونا فى الحجر الصحى.. الصين تكشف مفاجأة حول عدد ضحايا فيروس كورونا

السوبر المصري.. تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

أول رد فعل من تركي آل الشيخ على ميدو بعد مشادة عدلي القيعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. هيدى كرم تستعرض رشاقتها فى الجيم

بوسى شلبي تنشر صورة تضع يسرا فى مأزق بسبب فستانها المكشوف

بملابس رياضية.. زوجة كريم فهمى برفقته بدون مكياج