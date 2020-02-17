تعليق عزيز الشافعي على قرار هاني شاكر منع مطربي المهرجانات من الغناء

انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض حول قرار نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، بمنع مطربي اغاني المهرجانات من الغناء لافسادهم الذوق العام والتعدي على معايير وعادات وتقاليد المجتمع المصري.





وقال الشاعر والملحن عزيز الشافعي لـ صدى البلد :"ما لا يدرك كله يترك كله .. انا لست مع أو ضد القرار لكنى اري ضرورة وجود تقنين للأوضاع لاني في الاساس ضد الرقابة لانه لا يوجد رقابة على أي نوع من أنواع الفن بشكل مطلق".





واضاف :" انا مع وجود نظام ولا اعرف كيفية تطبيق هذا النظام لانه ليس من اختصاصي ولكن لابد من وجود اساس يتبعه اهل الغناء كلهم".







