رامي جمال يتصدر يوتيوب بـ اللي مشيوا.. فيديو

تصدرت أغنية "اللي مشيوا" للمطرب رامى جمال
موقع يوتيوب، وتخطت الأغنية 500 ألف مشاهدة بعد طرحها بيومين، وحققت الأغنية نجاحًا جماهيريا كبيرًا.
وأغنية اللى مشيوا كلمات: "جمال الخولي ألحان: رامي جمال توزيع موسيقي: أحمد إبراهيم".
وتعاون رامى جمال
فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع شركة "نجوم ريكوردز"، ومن مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.