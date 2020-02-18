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تعليم

تعليم الوادي يعلن فوز مدرسة بلاط الثانوية في تصفيات مسابقة أوائل الجمهورية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:46 م
مدرسة بلاط الثانوية
مدرسة بلاط الثانوية
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منصور ابوالعلمين

أعلن صلاح مرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء عن فوز مدرسة بلاط الثانوية المشتركة في التصفيات النهائية على مستوى المديرية بمسابقة أوائل الطلبة للعام الحالي، والتي عقدت بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة، وشارك بالمسابقة ٤ مدارس ثانوية على مستوى الإدارات التعليمية، والتي حصدت المراكز الأولى بالإدارات التابعة لها.

وأكد مرغنى،أنه جري تنظيم المسابقة وفق قواعد عامة وشروط محددة معلومة للجميع، بواقع طالبين لكل شعبة (علوم، رياضة، أدبي)، وذلك بالتعاون مع إدارة التعليم الثانوي بالمديرية وموجهي العموم بمواد التسابق: وتشمل (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والجيولوجيا، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق والتربية الاجتماعية)

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ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى أهمية تلك المسابقات في تشجيع الطلاب على التفوق العلمي والاستذكار الجيد للمناهج الدراسية وكذا تنمية روح التنافس بينهم بمنتهي الحيادية والشفافية.

ومن جانب آخر أعلن مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بهاء شوقي، اليوم الثلاثاء، عن إقامة معسكرات علاجية بالمحافظة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة وإدارة الطلائع بمديرية الشباب بالوادي الجديد، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأشار  إلى أن المعسكرات ستجري في قطاع الداخلة حيث يجري التنفيذ لـ ٤ معسكرات، ليستمر المعسكر 5 أيام، بقوة ٥٠ مشاركًا، وذلك خلال الفترات التالية:المعسكر الاول من 3- 7 مارس المقبل، والمعسكر الثاني من 10- 14 مارس، والثالث من 17- 21 مارس، والرابع من 24- 28 مارس 2020.

أوضح، أن برنامج المعسكر يتضمن الإقامة، والإعاشة للمشاركين بأحد فنادق الداخلة، على أن يكون الاستقبال على وجبة عشاء في اليوم الأول من كل معسكر، والمغادرة بعد إفطار اليوم الأخير
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