بعد انتشار كورونا.. فيتنام تحارب أكل القطط في أول مهرجان لـ تكريمها

استضافت فيتنام أول مهرجان للقطط في البلاد، وهو أول احتفال وعرض للقطط والذي يجمع 60 قطة ذات نسب أصيل مثل أنجري أليس ، ودي ماريا ذا جريت ، وتيموسا سومو.

ووفقا موقع جاكرتا بوست، فإنه عادة ما ينظر إلى القطط في فيتنام على أنها طعام، وهذه تعد المرة الاولى التي يتم فيها تكريمهم، و يضم المعرض، الذي يديره اتحاد «كات كات»، أكبر اتحاد في العالم للقطط، عشرات السلالات المختلفة.





وقال منظم الحدث نجوين شوان سون إن الهدف هو جعل الناس يرون أن القطط تستحق الحب، وأضاف سون: "نريد أيضًا تشكيل ملعب وطني لأصحاب الحيوانات الأليفة لممارسة الرياضة واكتساب الخبرة للتنافس بهم في المعارض الدولية".









وكانت قد فرضت العاصمة هانوي حظرًا على أكل القطط في عام 2018 ولكن لا يزال مسموحًا بتناولها في أماكن أخرى، و قال نجوين ديو هونج أحد الحاضرين: "في بلد لا تزال فيه القطط تقدم كطعام وتتعرض لسوء المعاملة، يجب رفع مستوى الوعي بين الناس".



