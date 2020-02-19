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الاتصالات: هنلغى من قاموسنا جملة السيستم واقع.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال نائب وزير الاتصالات، خالد العطار، إن وزارة التخطيط تقوم بتدريب الموظفين على أعلى مستوى تمهيدًا للتحول الرقمى وإطلاق 4 منصات إلكترونية قريبًا ضمن استيراتيجية مصر الرقمية.

وأضاف نائب وزير الاتصالات، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أن الحكومة ستعتمد على الرقمنة فى كل شئ وكل ورقة فى لحكومة ستكون موجودة ومرتبطة إلكترونية على البريد الإلكتروني للحفاظ على الأوراق من الإهمال أو الفقد.

وتابع أنه سيتم تبادل الوثائق كلها اليكترونيًا بعد ذلك، مؤكدًا أن كل الأوراق ستكون موقعة اليكترونيًا بعد ذلك، موضحا أن الحكومة الجديدة ستكونة بشكل جديد وعصرى.

وأشار إلى أن رقمنة الحكومة بالكامل تهدف للوصول للشكل اللاورقى فى النهاية، ويعد ذلك أحد أهم توجهات وزارة الاتصالات خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أنه سيتم توصيل جهات الدولة كلها بشبكة فايبر، لكى نلغي من قاموسنا جملة السيستم واقع، لافتًا إلى أن الشبكة اليوم تعمل على كابلات نحاس ومن السهل أن تهتز ولكن خطوط الفايبر تعمل بتكنولوجيا متطورة ومستقرة.
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