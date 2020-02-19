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منوعات

عرض زواج لا يُنسى.. يطلب يد حبيبته وسط 16 دبابة.. شاهد

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:30 م
عرض زواج لا يُنسى..
عرض زواج لا يُنسى.. يطلب يد حبيبته وسط 16 دبابة
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هدير علاء
لجأ ملازم في الجيش الروسي إلى فكرة غير تقليدية ومميزة لطلب يد حبيبته، حيث أنه فاجأها وعرض عليها الزواج وسط 16 دبابة منظمة "على شكل قلب" في مشهد لا يُنسى.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الملازم الروسي "دينيس كازانتسيف" قرر طلب يد حبيبته في عيد الحب أو "الفلانتين" في منطقة للتدريب تقع بالقرب من العاصمة الروسية "موسكو".

ويظهر "كازانتسيف" في لقطات مصورة تداولتها عدة مواقع إخبارية عالمية في الآونة الأخيرة وهو يصطحب صديقته "ألكسندرا كوبتوفا"، التي كانت تغطي عينيها أثناء سيرها برفقته، ويتوجه بها ليقفا وسط الدبابات المرتبة على شكل قلب، وقد كان يحمل باقة زهور.

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وأشار التقرير إلى أنه عندما فتحت صديقته عينيها، انحنى على ركبته وبدأ يتحدث معها قائلًا إنهما قد مرا بالفعل بالكثير من الأمور معًا منذ ارتباطهما، مشيرًا إلى أنه يرغب في تأسيس أسرة معها وأن يعيشا حياة سعيدة معًا، ثم عرض عليها الزواج، ووافقت "كوبتوفا" على طلبه على الفور وبدت متأثرة جدًا وكأنها لا تصدق عينيها، وقدم لها الشاب خاتم الخطوبة.

وأوضح "كازانتسيف" أنه قام بتأجيل طلبه يد صديقته لمدة نحو شهر لتنظيم عرض الزواج بحيث يكون لا يُنسى، لافتًا إلى أن الأمر لم يكن سهلًا، لكن مع مرور الوقت وافق قادته على السماح له بالقيام بذلك.
عرض زواج لا يُنسى.. يطلب يد حبيبته وسط 16 دبابة.. شاهد
عرض زواج لا يُنسى.. يطلب يد حبيبته وسط 16 دبابة.. شاهد
عرض زواج لا يُنسى.. يطلب يد حبيبته وسط 16 دبابة.. شاهد
عرض زواج لا يُنسى.. يطلب يد حبيبته وسط 16 دبابة.. شاهد
عرض زواج لا يُنسى.. يطلب يد حبيبته وسط 16 دبابة.. شاهد
عرض زواج لا يُنسى.. يطلب يد حبيبته وسط 16 دبابة.. شاهد
عرض زواج لا يُنسى.. يطلب يد حبيبته وسط 16 دبابة.. شاهد
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