عرض زواج لا يُنسى.. يطلب يد حبيبته وسط 16 دبابة.. شاهد

لجأ ملازم في الجيش الروسي إلى فكرة غير تقليدية ومميزة لطلب يد حبيبته، حيث أنه فاجأها وعرض عليها الزواج وسط 16 دبابة منظمة "على شكل قلب" في مشهد لا يُنسى.





وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الملازم الروسي "دينيس كازانتسيف" قرر طلب يد حبيبته في عيد الحب أو "الفلانتين" في منطقة للتدريب تقع بالقرب من العاصمة الروسية "موسكو".





ويظهر "كازانتسيف" في لقطات مصورة تداولتها عدة مواقع إخبارية عالمية في الآونة الأخيرة وهو يصطحب صديقته "ألكسندرا كوبتوفا"، التي كانت تغطي عينيها أثناء سيرها برفقته، ويتوجه بها ليقفا وسط الدبابات المرتبة على شكل قلب، وقد كان يحمل باقة زهور.





اقرأ أيضًا:













وأشار التقرير إلى أنه عندما فتحت صديقته عينيها، انحنى على ركبته وبدأ يتحدث معها قائلًا إنهما قد مرا بالفعل بالكثير من الأمور معًا منذ ارتباطهما، مشيرًا إلى أنه يرغب في تأسيس أسرة معها وأن يعيشا حياة سعيدة معًا، ثم عرض عليها الزواج، ووافقت "كوبتوفا" على طلبه على الفور وبدت متأثرة جدًا وكأنها لا تصدق عينيها، وقدم لها الشاب خاتم الخطوبة.



