كائنات بروميثيوس على المسرح الكبير بالأوبرا

يقضى جمهور دار الأوبرا المصرية أمسية كلاسيكية مع أعمال العبقري الألماني لودفيج فان بيتهوفن تاتى ضمن الاحتفالات بمرور 250 عامًا على ميلاده تقام بالتعاون مع المركز الثقافى النمساوى بالقاهرة ويقدمها أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو هشام جبر ومشاركة الثلاثى الموسيقى النمساوى نيكولاى اورينينسكى ( فيولينة ) ، اون استوروجينكو ( تشيللو ) ، ماكسميليان فليدر ( بيانو ) وذلك فى الثامنة مساء السبت 22 فبراير على المسرح الكبير .
يتضمن البرنامج افتتاحية متتالية كائنات بروميثيوس – الكونشيرتو الثلاثى للبيانو والفيولينة والتشيللو والاوركسترا من مؤلفات بيتهوفن الى جانب السيمفونية الثالثة لـ سبيليوس .
يذكر ان بيتهوفن استلهم الميثولوجيا اليونانية فى متتالية كائنات بروميثيوس وخلالها صور الكثير من المشاعر الانسانية واثبت قدرة الاساطير والخيال على خلق الإبداع حيث تناول اسطورة الاله بروميثيوس الذى اقتحم قرص الشمس واتى منها بشعلة ليهديها للبشر فغضب زيوس كبير الآلهة وحكم عليه بان يقيد إلى صخرة في قمة جبل لياكل نسر ضخم كبده كل يوم حيث ينمو له آخر جديد حتى أتاه هيركليس واطلق سراحه .