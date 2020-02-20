كائنات بروميثيوس على المسرح الكبير بالأوبرا

يقضى جمهور دار الأوبرا المصرية أمسية كلاسيكية مع أعمال العبقري الألماني لودفيج فان بيتهوفن تاتى ضمن الاحتفالات بمرور 250 عامًا على ميلاده تقام بالتعاون مع المركز الثقافى النمساوى بالقاهرة ويقدمها أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو هشام جبر ومشاركة الثلاثى الموسيقى النمساوى نيكولاى اورينينسكى ( فيولينة ) ، اون استوروجينكو ( تشيللو ) ، ماكسميليان فليدر ( بيانو ) وذلك فى الثامنة مساء السبت 22 فبراير على المسرح الكبير .





يتضمن البرنامج افتتاحية متتالية كائنات بروميثيوس – الكونشيرتو الثلاثى للبيانو والفيولينة والتشيللو والاوركسترا من مؤلفات بيتهوفن الى جانب السيمفونية الثالثة لـ سبيليوس .



