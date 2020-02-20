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أخبار البلد

شبورة صباحا ورياح مثيرة للأتربة.. تعرف على حالة طقس مصر غدا

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:19 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، فضلا عن انتشار الشبورة صباحا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.. فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفضلا عن نشاط الرياح.

فيما يكون طقس الغد دافئا نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون الرياح.. بينما يكون مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، وتنتشر الشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.. بينما يشهد جنوب الصعيد طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 10 21 
شبين الكوم 09 20
طنطا 09 20
دمنهور 10 18 
الإسكندرية 10 18 
بلطيم 10 16
مطروح 09 17
السلوم 08 16
سيوة 07 19
بورسعيد 12 21
دمياط 12 19
الزقازيق 10 19
الإسماعيلية 11 23
السويس 12 21
العريش 11 20
رفح 10 19
رأس سدر 12 20
نخل 05 19
نويبع 13 21
طابا 10 21
كاترين 04 17
الطور 13 24
شرم الشيخ 12 25
الغردقة 12 25
مرسى علم 13 25
الفيوم 08 21
بنى سويف 08 21
المنيا 07 22
أسيوط 07 21
سوهاج 07 22
قنا 08 23
الأقصر 13 23
أسوان 13 24
أبوسمبل 12 23
الوادي الجديد 10 24
شلاتين 15 24
أبو رماد 16 24
حلايب 17 22
رأس حدربة 17 22 

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