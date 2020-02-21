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مرأة

طريقة عمل شاورما اللحم السريعة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
الشاورما من الوجبات التي يعشقها الكثير، ولذك نقدم لكي طريقة عمل شاورما اللحم السريعة.

المقادير
1/2 كيلو لحم مقطع
بقدونس مفروم
بصلة مقطعة
2 حبة طماطم مقطعة
نصف ملعقة ملح
ربع ملعقة فلفل اسود
زيت نباتي
ملعقة صغيرة جوزة الطيب
ملعقة من بهارات الشاورما
فلفل رومي أخضر
طريقة التحضير
1. ضعي القليل من الزيت في مقلاة على النار.
2. أضيفي البصل المفروم إلى الزيت وقلبيه حتى يصفر لونه.
3. أضيفي قطع اللحم مع التقليب حتى تستوي جيدًا.
4. أضيفي الملح والفلفل وبهارات الشاورما وجوزة الطيب وقلبيهم جيدا.
5. أضيفي البقدونس والطماطم والفلفل الرومي مع التقليب لمدة 5 دقائق حتى يذبل الخضار قليلًا.
6. تقدم الشاورما في الخبز اللبناني او خبز التورتيلا مع البطاطس والطحينة.
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