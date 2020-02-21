دولة أنهكها التطرف.. بوركينا فاسو بين نعيم التنمية ونار الإرهاب

تحيطها ستة دول "مالي من الشمال، النيجر من الشرق، بنين من الجنوب الشرقي، توجو وغانا من الجنوب وساحل العاج من الجنوب الغربي"، تقع ضمن دول الصحراء الكبرى في أفريقيا، هى دولة

بوركينا فاسو في غرب أفريقيا حيث تعمتد تلك البلد على الزراعة في اقتصادها، لذلك تعد من أبرز الدول التى تصدر

الخام مثل الفول السوداني، القطن، الذرة، وعليه سوف نتعرف أكثر فى سياق التقرير

عن دولة بوركينا فاسو.

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