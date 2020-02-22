AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ميليشيا الحوثي تستهدف نقاط الرقابة الأممية بالحديدة

السبت 22/فبراير/2020 - 10:27 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ

جددت ميليشيات الحوثي الانقلابية اليوم /السبت/ استهداف نقاط الرقابة لضباط الارتباط المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار الاممية في مدينة الحديدة، غربي اليمن.

يأتي هذا الاستهداف - الذي اعتبرته القوات المشتركة في الساحل الغربي خرقا صارخا لاتفاق ستوكهولم - بعد 5 أيام من اجتماع مشترك لضباط الارتباط برئاسة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة، الألمانية دانييلا روسلاك.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن الميليشيات الحوثية استهدفت بعدة طلقات طقم إمداد نقطة الرقابة المتمركزة في سيتي ماكس بشارع صنعاء.

يذكر أن نقاط المراقبة - التي تم إقرارها ونشرها في نوفمبر الماضي - ما زالت هشة بسبب تزايد الخروقات الحوثية وضعف الرقابة الأممية والتي وجدت للحد من خروقات وقف إطلاق النار، المتوافق عليه بموجب اتفاق استوكهولم الموقع برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018.
Advertisements

موضوعات متعلقة

اليمن: مقتل واصابة 80 من عناصر الميليشيات الحوثية خلال 3 أيام

حكومة اليمن الشرعية: ميليشبا الحوثي الانقلابية تهدد الأمن القومي والمعيشي للشعب

مصرع قائد ميليشيا الحوثي بجبهة البرح و3 من مرافقيه في تعز

اليمن: ميليشيات الحوثي قصفت مسجدا انتقاما لـ قاسم سليماني

بسبب اتفاق ستوكهولم.. تحذير شديد اللهجة من الحكومة اليمنية للحوثيين

وزير خارجية اليمن: اتفاق الحديدة مع الحوثيين لم يعد مجديا

ترشيحاتنا

صدمة.. المحكمة الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه بسبب إبراهيم حسن

بـ ملابس مكشوفة.. لقاء الخميسى تثير الجدل بـ إطلالة جريئة مع ابنها.. شاهد

مفاجأة.. لائحة الفيفا لا تلزم الانضباط بإجراء تحقيق فى شغب مباراة السوبر

اخبار السيارات.. انخفاض جديد في أسعار شيفروليه chevrolet .. ونصائح قبل شراء المستعمل وأسعار شيري chery اليوم

تحذير للأهلي والزمالك.. ماسيكا حكم مباراة القمة ماكينة كروت صفراء وحمراء وضربات جزاء

أنا دخلت التاريخ.. أحمد حلمي يوجه رسالة مؤثرة لـ مجدي يعقوب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق من الزمالك على مشادات مباراة السوبر المصري

عقوبات علي اتحاد الكرة.. حيثيات حكم المحكمة الدولية بتغريم الإسماعيلي 20 مليون جنيه

اخبار السيارات.. انخفاض جديد في أسعار شيفروليه chevrolet .. ونصائح قبل شراء المستعمل وأسعار شيري chery اليوم