ميليشيا الحوثي تستهدف نقاط الرقابة الأممية بالحديدة

جددت ميليشيات الحوثي الانقلابية اليوم /السبت/ استهداف نقاط الرقابة لضباط الارتباط المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار الاممية في مدينة الحديدة، غربي اليمن.
يأتي هذا الاستهداف - الذي اعتبرته القوات المشتركة في الساحل الغربي خرقا صارخا لاتفاق ستوكهولم - بعد 5 أيام من اجتماع مشترك لضباط الارتباط برئاسة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة، الألمانية دانييلا روسلاك.
وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن الميليشيات الحوثية استهدفت بعدة طلقات طقم إمداد نقطة الرقابة المتمركزة في سيتي ماكس بشارع صنعاء.
يذكر أن نقاط المراقبة - التي تم إقرارها ونشرها في نوفمبر الماضي - ما زالت هشة بسبب تزايد الخروقات الحوثية وضعف الرقابة الأممية والتي وجدت للحد من خروقات وقف إطلاق النار، المتوافق عليه بموجب اتفاق استوكهولم الموقع برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018.