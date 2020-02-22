ميليشيا الحوثي تستهدف نقاط الرقابة الأممية بالحديدة





جددت ميليشيات الحوثي الانقلابية اليوم /السبت/ استهداف نقاط الرقابة لضباط الارتباط المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار الاممية في مدينة الحديدة، غربي اليمن.



يأتي هذا الاستهداف - الذي اعتبرته القوات المشتركة في الساحل الغربي خرقا صارخا لاتفاق ستوكهولم - بعد 5 أيام من اجتماع مشترك لضباط الارتباط برئاسة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة، الألمانية دانييلا روسلاك.



وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن الميليشيات الحوثية استهدفت بعدة طلقات طقم إمداد نقطة الرقابة المتمركزة في سيتي ماكس بشارع صنعاء.