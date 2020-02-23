بعد مرور 48 سنة.. سمير صبري يكشف كواليس مقابلته للسلطان قابوس بمعرض مسقط

يشارك الفنان سمير صبري في فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب خلال الفترة من 25 فبراير حتى 2 مارس، كضيف شرف.





وخلال مشاركته يتحدث عن الحوار الإعلامي التلفزيوني الذي أجراه عام 1972 مع الراحل جلالة السلطان قابوس، وتفاصيل ما جرى قبل المقابلة وخلالها وبعدها.





وافتتح معرض مسقط الدولى للكتاب فعالياته أمس، السبت، وسط حضور رفيع المستوى وأعضاء مجلس عمان المكرمين وشخصيات دبلوماسية، وبحضور أيضا فانسان مونتانيي رئيس نقابة الناشرين الفرنسيين ضيف شرف المعرض.





وتتمتع هذه الدورة بخصوصية عن غيرها تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الفضي بمرور 25 عاما على انطلاقة المعرض تلك التظاهرة الثقافية التى تتجدد سنويًا لمواصلة مسيرته الثقافية والأدبية والإبداعية، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض لمدة عشرة أيام.



