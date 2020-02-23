ننشر صورة الخادمة المتهمة بتصوير فيديو "سيدة الحمام" بالطالبية

حصل صدى البلد علي صورة الخادمة المتهمة بتصوير مقطع فيديو لسيدة مسنة تبكي وتبدي رغبتها في الذهاب لدورة المياه ورفض الخادمة لذلك ونهرها.





وتواصل نيابة العمرانية برئاسة المستشار أحمد يسري رئيس النيابة التحقيق مع المتهمة ومواجهتها بمقطع الفيديو بعد العثور عليه بهاتفها.





وشرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الخادمة تدعى صفاء 35 سنة من مدينة العياط ومقيمة بالطالبية وكانت تعمل لدى السيدة العجوز عايدة 76 سنة وزوجها مستشار لوزير كهرباء سابق 75 سنة منذ شهر يوليو الماضي وحتى شهر أكتوبر وتركت العمل لديهم، وأضافت التحريات أن الخادمة عادت مرة أخرى للعمل لدى أسرة السيدة العجوز ولكنهم رفضوا إعادتها للعمل فقامت بنشر ذلك الفيديو أثناء طلب السيدة منها الذهاب للحمام ورفضها القاطع لطلبها مرددة "اعمليها علي نفسك" كنوع من الابتزاز والانتقام.





أشرف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة علي عدة مأموريات خرجت فجرا من مباحث الطالبية برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية بحثا عن الخادمة حتى تم ضبطها، وسردت المتهمة تفاصيل الواقعة ثم نفت نشرها للفيديو وأشارت لعدم علمها لمصدر نشره.