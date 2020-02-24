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نتائج مبهرة و6 فوائد.. ما الذي يحدث عند تناول معلقة من زيت الصبار

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:25 ص
ما الذي يحدث عند
ما الذي يحدث عند تناول معلقة من زيت الصبار
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رضوى حسام
هناك العديد من الزيوت الطبيعية التي تحتوي على الفوائد الصحية للجسم، ويعتبر زيت الصبار واحدا من أكثر أنواع الزيوت الطبيعية أهمية لما يحتويه من فيتامينات ومعادن هامة للجسم.

وأكد موقع bold sky أبرز الفوائد الصحية للجسم عند تناول ملعقة من زيت الصبار، وتشمل : 

- تناول ملعقة واحدة من زيت الصبار يوميا يساعد فى تقوية جهاز المناعة بصورة كبيرة.

- يحتوي زيت الصبار على عناصر غذائية عديدة تلعب دور هام في تنظيم مستويات السكر في الدم، لأنه يحافظ على نسبة السكر في الدم.

- أما فيما يخص أمراض العظام فزيت الصبار، يعالج الأمراض الروماتزمية، وألم الظهر والرقبة، والساق.
- ويعد زيت الصبار مساعدًا جيدًا على الاسترخاء وارتخاء الأعصاب لمَن يعانون من التوتر.

- ويحتوي زيت الصبار، على مضادات الأكسدة التي تكافح السرطان، ومن ضمنها سرطان القولون، والثدي.

- كما يعمل على علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك، واضطرابات المعدة والقولون، لأنه مضاد للالتهاب.
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