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أخبار البلد

تحذير هام من الأرصاد بخصوص طقس اليوم الاثنين | اعرف التفاصيل

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:37 ص
امطار
امطار
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نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء، بارد نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، ومعتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.

كما أعلنت عن توقعات سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على "الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية" مع نشاط للرياح المعتدلة، متوسطة على "السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء شمال الصعيد" وخفيفة على "جنوب الصعيد" مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

من جانبه أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار .

وأكد أن الموجة بدأت منذ أمس الأحد وتستمر حتى غدا  الثلاثاء ، موضحا أن اليوم الاثنين ذروة موجة عدم الاستقرار، وستنخفض درجات الحرارة بصورة أكبر، وستزداد فرص سقوط الأمطار ، مشددا على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، والقيادة بحذر على الطرق.

وينصح خبراء الأرصاد الجوية، باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة تجاه سقوط الأمطار وبرودة الطقس والابتعاد عن كافة الأنشطة البحرية والقيادة بهدوء تام على الطرق.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر 
الصغرى العظمى
القاهرة 11 15 
شبين الكوم 10 16
طنطا 09 16
دمنهور 10 16
الإسكندرية 12 16
بلطيم 12 16
مطروح 12 15
السلوم 11 15
سيوة 09 16
بورسعيد 11 16
دمياط 11 16
الزقازيق 10 16
الإسماعيلية 09 17
السويس 10 18
العريش 10 17 
رفح 09 16
رأس سدر 10 19 
نخل 03 17 
نويبع 11 19 
طابا 10 18 
كاترين 02 14
الطور 09 19 
شرم الشيخ 13 22 
الغردقة 12 21
مرسى علم 13 22
الفيوم 09 16
بنى سويف 09 16
المنيا 08 16
أسيوط 07 17
سوهاج 08 19
قنا 08 20
الأقصر 09 20 
أسوان 11 20 
أبو سمبل 11 20 
الوادي الجديد 07 20
شلاتين 15 22
أبو رماد 14 22 
حلايب 13 21
رأس حدربة 15 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 20 32 
المدينة 17 30 
الرياض 19 32
المنامة 20 27
أبو ظبي 20 31
الدوحة 21 26
الكويت 18 26
دمشق 04 17
بيروت 12 18
عمان 06 14
القدس 08 12
غزة 11 17 
بغداد 15 25
مسقط 22 26 
صنعاء 08 27
الخرطوم 15 31
طرابلس 11 18 
تونس 08 23
الجزائر 09 20
الرباط 10 23
نواكشوط 24 30

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 
الصغرى العظمى
أنقرة -02 10
إسطنبول 03 12
اسلام اباد 10 24
نيودلهي 13 26
جاكرتا 24 30
بكين 02 11
كوالالمبور 24 34 
طوكيو 07 14
أثينا 08 17
روما 09 18
باريس 07 15 
مدريد 02 20
برلين 04 08 
لندن 03 11
مونتريال -02 03 
موسكو -03 03
نيويورك 05 13
واشنطن 07 15 










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