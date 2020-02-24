مصاب بشيخوخة مبكرة..والدة زين: ابنى تعرض للتنمر وواجهته بطريقتى..فيديو

قالت دينا عجمى، والدة الطفل زين، إن طفلها مصاب بمرض الشيخوخة المبكرة، بمعنى أن اجهزة جسمه عمرها أكبر من سنه، لافتة إلى أن أعراض المرض تبدا تظهر على الطفل فور اتمامه عامه السادس لأنه يصبح مثل الشخص الكبير البالغ من العمر 60 عامًا.





وأضافت والدة زين ، خلال حديثها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc: "فور ولادته واكتشاف إصابته بالمرض اكتئبت وأصبت بانهيار عصبى، خاصة بعد ان عرفت ان متوسط عمر الاطفال المصابين بالمرض ما بين 14 و17 سنة فقط.





وأشارت إلى أنها قررت فى النهاية تقبل الامر والاستمتاع بابنها وحياته، مضيفًا أنها بعد ذلك واجهت مشكلة تعرض ابنها للتنمر وخوف الأطفال منه بالرغم من سنه الصغير فهو يبلغ من العمر سنتين ونصف وفقط.





وتابعت قررت أجلعه طفلا معروفا لكى لا يتعرض للتنمر وكتبت منشورا على السوشيال ميديا أؤكد فيه أنه طفل سليم وغير مصاب بمرض معدى ويجب ان نتقبله وأن ندعمه.





وأوضحت أن نظرة الاطفال وأولياء الامور لزين بعد هذا المنشور تغيرت وأصبح لديه أصدقاء، مؤكدة ان الرضا بالابتلاء يجعل لنا مخرجًا من كل ضيق.



