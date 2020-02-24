شباب مصر يواجهون فلسطين وأعينهم على التأهل لربع نهائي كأس العرب

يواجه المنتخب المصري للشباب، اليوم، الإثنين، نظيره المنتخب الفلسطيني، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات، لبطولة كأس العرب تحت 20 عامًا.





ويسعى أشبال ربيع ياسين، لتحقيق نتيجة التعادل على أقل تقدير، ليضمنوا تواجدهم في دور ربع النهائي من البطولة، وذلك بعد تعادلهم في الجولة الماضية أمام المنتخب السعودي مستضيف البطولة، بهدفين مقابل هدف.





أما المنتخب الفلسطيني، فقد ودع البطولة بشكل رسمي، وذلك بعد خسارته في المباراة الأولى أمام المنتخب السعودي، ثم الجولة الماضية أمام المنتخب الجزائري.





ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة، برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب السعودي بفارق الأهداف، بينما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الرابع والأخير بصفر من النقاط.





وتقام المباراة في الثانية والنصف ظهرًا، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، في نفس موعد المباراة الأخرى في المجموعة، بين منتخبي السعودية والجزائر، وتذاع على قناة السعودية الرياضية، وأبو ظبي الرياضية.





يذكر أن منتخبات ليبيا، تونس والعراق، والبحرين والمغرب قد حسموا تأهلهم لدور ربع النهائي.