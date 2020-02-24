الأرصاد: اليوم ذروة الموجة غير المستقرة في الأحوال الجوية.. وغدا تشتد

تشهد البلاد اليوم الاثنين، ذروة الموجة غير المستقرة في الأحوال الجوية، حيث تكون حالة الطقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا مصحوبا بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط والأحمر.





ويستمر سقوط الأمطار الغزيرة على البلاد يصاحبها رياح شديدة، سوف تؤثر على معظم محافظات ومدن الجمهورية، وتستمر حتى غدا الثلاثاء،

خاصة محافظات ومدن شمال ووسط وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى مدن السواحل الشمالية والوجه البحري بالكامل والقاهرة وسيناء ومدن ومحافظات القناة.





وبالنسبة لحالة الطقس غدا الثلاثاء، تزداد ذروة الموجة غير المستقرة في الأحوال الجوية على مدن ومحافظات سيناء ويبدأ التحسن المتوقع والتدريجي اعتبارا من يوم الأربعاء القادم.





وينصح خبراء الأرصاد الجوية، باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة تجاه سقوط الأمطار وبرودة الطقس والابتعاد عن جميع الأنشطة البحرية والقيادة بهدوء تام على الطرق.





وحول درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة تتراوح بين 15 و16 للعظمى والصغرى ما بين 9 و11، وعلى الوجه البحري ما بين 14 و15 للعظمى والصغرى ما بين 9 و10 درجات، وعلى السواحل الشمالية ما بين 15 و16 للعظمى والصغرى ما بين 9 و10 درجات، وعلى جنوب سيناء تتراوح بين 22 و21 للعظمى ومن 12 إلى 11 للصغري، وعلى شمال الصعيد تتراوح بين 16 و17 للعظمى والصغرى بين 8 و9 درجات، وعلى جنوب الصعيد تتراوح بين 20 و21 للعظمي والصغرى بين 10 و11.