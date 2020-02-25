AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التخطيط: 5.3 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:07 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
Advertisements
آية الجارحي
شاركت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة د. حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستعراض الصورة النهائية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 18/2019.

وأثنت هالة السعيد على الجهد الكبير للجنة الخطة والموازنة فى مراجعة الحساب الختامي، مشيرة إلى أن كل الملاحظات التى جاءت بها اللجنة هي ملاحظات قيمة ومهمة.

ونوهت هالة السعيد إلى أنه بمتابعة أداء الدولة المصرية فى العام المالى 18/2019، وهو العام الذى يأتى بعد عامين من إطلاق الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وهى فترة ليست بكبيرة فى عمر التنمية؛ نجد أنه فى هذا الإطار قامت الدولة المصرية بعمل قدر عال من التوازنات؛ من حيث الحفاظ على تخفيض معدلات العجز والدين والعمل فى ذات الوقت على زيادة معدلات النمو وزيادة فرص العمل على مستوى مختلف القطاعات، موضحة أن هذا التوازن هو عملية صعبة، نجحت فيه الدولة المصرية بكل مؤسساتها فى فترة قصيرة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الناتج المحلى الإجمالى بلغ 5.3 تريليون جنيه فى 18/2019 وهو ما يزيد بالأسعار الجارية بحوالي 20% عن الناتج المحلى الإجمالى فى 17/2018، موضحة أن الإنفاق الاستثمارى ساهم بحوالى 40% من النمو الاقتصادى، و30% من صافى التغير فى الصادرات، و20% من الإنفاق الاستهلاكى.

وأكدت أن معدل النمو الذى حققته الدولة المصرية نجح فى عمل قيمة مضافة وأدى إلى توليد فرص عمل، وانخفاض معدل البطالة الذي وصل اليوم إلى 8%، مشيرة إلى قيام الدولة بإنشاء الكليات التكنولوجية لأول مرة فى المنظومة التعليمية، والكليات المجتمعية، والمدارس الفنية المرتبطة بالمصانع، وهو ما يعمل على تغيير تركيبة الخريج الذي يحتاجه سوق العمل. 

وأضافت وزيرة التخطيط أن هذا النمو يأتي من عدد من القطاعات مثل قطاع السياحة الذي شهد زيادة فى أعداد السائحين وزيادة الليالى السياحية بنسبة 28% مما انعكس على زيادة إيرادات السياحة، كذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي له قيمة مضافة فى إطار تركيبة الوظائف المواكبة للتكنولوجيا وزيادة أعداد الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك زيادة رؤوس أموال تلك الشركات بنسبة 17.5%.

وحول استثمارات القطاع الخاص أوضحت وزيرة التخطيط أن بيانات العام الماضي تشير إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص من 250 مليار جنيه إلى 444 مليار جنيه نتيجة جهود الحكومة فى هذا الشأن، وهو مؤشر جيد حول انتعاش القطاع الخاص؛ حيث تشير المؤشرات إلى أن هناك نمو يزيد عن العام السابق بنسبة 77%، مؤكدة أن استثمارات القطاع الخاص موجودة بكل القطاعات ومنها الغاز الطبيعى، الأنشطة العقارية، الصناعة التحويلية، الكهرباء وغيرها.

وأشارت إلى أن معدل استثمار الناتج المحلى وصل العام الماضي إلى 18.2% ونستهدف هذا العام فى 19/2020 الوصول إلى 20%.
وفيما يتعلق بمدخرات القطاع العائلي قالت وزيرة التخطيط إنها تحتل المركز الأول فى الودائع الغير حكومية وارتفعت مساهمتها إلى 2.2 تريليون جنيه، وهى تمثل وعاء ادخاري واستثماري مهم للدولة.

وأوضحت  أن نسب تنفيذ الاستثمارات هذا العام وصلت إلى 92% مقارنة بالعام السابق الذى وصلت فيه نسب التنفيذ إلى 71%، مما يعنى أن هناك تحسن ومتابعة أدق فى عملية تنفيذ الاستثمارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العمدة: مصر تحطم الأرقام في معدلات النمو عالميا.. فيديو

خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.. مدبولي: توفير مناخ جاذب للاستثمار وحل مشكلات المستثمرين على أجندة اهتماماتنا

السعيد وزايد تبحثان الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2020/2021

وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصرى ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6%

فى اجتماعه برئاسة مدبولى.. مجلس الوزراء يستعرض أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2020.. تحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى 6.71 مليار دولار

الحكومة تؤكد التزامها بتوصيات وملاحظات البرلمان بشأن الحساب الختامي للسنة المالية 2018/ 2019.. وزير المالية يكشف عن تراجع نسبة العجز الكلي

ترشيحاتنا

الإفتاء: ذبح الرجبية في شهر رجب جائز شرعا بشرط واحد

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 25 -2- 2020.. فيديو

في ذكرى رحيل أحمد عقل.. قصة خلافه مع عادل إمام

باستثناء طهران.. قرار عاجل لـ مطار دبي بعد انتشار كورونا في إيران

دعاء اليوم الأول من شهر رجب.. مستجاب لزيادة الرزق وتفريج الهم والكرب.. يغفل عنه كثيرون

في عيد ميلاد هناء ثروت.. قصة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب وإنشائها دارا للأيتام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسنة عمرها 83 عامًا تعود للحياة بعد 10 ساعات من إعلان وفاتها.. تفاصيل

فولكس فاجن تعلن خصم 30 ألف جنيه في سعر volkswagen golf

أيهما أجمل.. رانيا يوسف تتألق بإطلالتين متشابهتين.. صور