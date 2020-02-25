مياه المنوفية تُدرب 4120 من العاملين بالإدارات المختلفة

أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أن مركز التدريب بالشركة، استقبل 4120 متدربًا فى عدة دورات تدريبية مختلفة بلغت 333 دورة متنوعة، حيث ضمت تلك الدورات عددًا من الفنيين والإداريين والعاملين بالقطاع المالى والتجارى وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تنفيذ التدريب الخارجى وورش العمل لجميع المتدربين.





وقال المهندس محمد نجيب إن المركز حقق طفرة ملموسة من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى لجميع العاملين بالشركة، بعد أن تم تدعيمه بمختلف الأجهزة الحديثة وإعداد قاعات التدريب المختلفة اللازمة لإجراء التدريبات النظرية والعملية به.





وأكد أن الشركة تضع نصب عينيها العنصر البشرى من خلال الاهتمام بالسلوكيات والمعارف للعاملين، وتحسين عملية التوافق بين خصائص العامل ومتطلباته الوظيفية للوصول إلى الأهداف المرجوة، تنفيذا لسياسة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى ذات الشأن.​