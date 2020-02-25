الصحفيين تعلن أسماء الفائزين بجائزة الدكتورة نوال عمر

أكد محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، أن اللجنة المنظمة لجوائز الدكتورة نوال عمر رائدة الاعلام المصرى والعربى، انتهت من تحديد أسماء الفائزين فى مسابقة عام 2019 ، والتى كانت عن أفضل تناول صحفى عن التنمر، وأفضل صورة، وذلك تحت رعاية نقابة الصحفيين وجريدة الأهرام .

وبلغت الأعمال الصحفية التى تقدمت للجنة 25 عملا، واستغرق فحصها نحو 6 أيام، وسيتم تكريم الفائزين الثلاثاء القادم الموافق 3 مارس فى قاعة الاستاذ هيكل بمؤسسة الأهرام.

واكد علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام أن اللجنة المحكمة للمسابقة برئاسة الكاتب الصحفى علاء العطار، أعلنت اسماء الفائزين بالمسابقة التى جاءت على النحو التالى :

الجائزة الأولى مناصفة بين الزميل رامى عبد الحميد عبد القوى من جريدة الموجز عن موضوع ( إنهيار التعليم الفنى على صخرة التنمر )، والزميلة سحر محمود عبد الجليل من مجلة علاء الدين التابعة لمؤسسة الاهرام ، عن موضوع (أنا ضد التنمر).

والجائزة الثانية كانت من نصيب الزميل محمود عبد المنعم من جريدة البوابة، تحت عنوان ( أفة حارتنا ).

أما جائزة أفضل صورة فكانت من نصيب أحمد عبد الفتاح من جريدة الشروق عن صورة الحادث الارهابى فى الدرب الأحمر.

وأكد هشام الزينى أمين عام الجائزة أن عام 2019 شهد رفع القيمة المالية للجوائز، كما أنه تم تخصيص جوائز مالية للطالبين الاول والثانى بكلية الاداب قسم اعلام بجامعة بنها والطالب الاول بكلية الاداب قسم اعلام جامعة الزقازيق.





وأكدت الدكتورة عبير الرباط عميدة كلية الاداب بجامعة بنها أن الطالبة الاولى هى ميادة بيومى محمود عيسوى والطالبة الثانية هى هالة السيد عباس السيد عباس، كما أكد الدكتور أمين عبد الغنى رئيس قسم إعلام بكلية الاداب جامعة الزقازيق كانت من نصيب الطالبة دينا عبداللطيف محمد الدمرداش.