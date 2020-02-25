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فن

وفاة حسني مبارك.. راندا البحيري تنعى الرئيس الأسبق: وداعًا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
نعت الفنانة راندا البحيري، منذ قليل ، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عقب إعلان وفاته اليوم، الثلاثاء، عن عمر 92 عاما.

ونشرت راندا صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك، وعلقت قائلة: "وداعا".

 وتفاعل مع الصورة عدد من متابعيها بتعليقات ينعون فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك داعين له بالرحمة والمغفرة".

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. 

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.
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وداعا

A post shared by Randa Elbehairy (@randaelbehairyofficial) on

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