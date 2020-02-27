تراجع كبير.. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 27-2-2020

ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 27 فبراير 2020، أمام الجنيه ليوقف سعر الدولار تراجعه امام سعر الجنيه منذ مطلع العام الجاري 2020، وشهدت اسعار صرف الدولار امام سعر الجنيه اليوم ارتفاع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر، مقارنة بسعرها بمستهل تعاملات أمس، وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري 15.54 شراء و 15.64 بيع.
ويستعرض صدى البلد أعلى وأقل سعر الدولار في بنوك مصر
يقدم مصرف أبو ظبي الاسلامي اليوم الأربعاء أعلى سعر شراء الدولار بقيمة 15.55 جنيه، فيما يقدم بنك مصر أقل سعر بيع الدولار في مصر بمبلغ 15.63 جنيه.
سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك مصر اليوم الخميس 17 فبراير 2020 على النحو التالي:
بنك عودة
١٥٫٥٥ جنيه
١٥٫٦٥ جنيه
البنك المصري الخليجي
١٥٫٥٥ جنيه
١٥٫٦٥ جنيه
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
١٥٫٥٥ جنيه
١٥٫٦٥ جنيه
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
١٥٫٥٥ جنيه
١٥٫٦٥ جنيه
المصرف المتحد
١٥٫٥٥ جنيه
١٥٫٦٥ جم جنيه
كريدي أجريكول
١٥٫٥٥ جنيه
١٥٫٦٥ جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي
١٥٫٥٥ جنيه
١٥٫٦٥ جنيه
البنك التجارى الدولي CIB
١٥٫٥٤ جنيه
١٥٫٦٤ جنيه
البنك العربي الافريقي الدولي
١٥٫٥٤ جنيه
١٥٫٦٤ جنيه
البنك الأهلى اليونانى بمصر
١٥٫٥٣ جنيه
١٥٫٦٣ جنيه
بنك مصر إيران للتنمية
١٥٫٥٣ جنيه
١٥٫٦٣ جنيه
البنك الأهلي المصري
١٥٫٥٣ جنيه
١٥٫٦٣ جنيه
بنك مصر
١٥٫٥٣ جنيه
١٥٫٦٣ جنيه