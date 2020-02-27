شاهد.. محمد صلاح أثناء تدريبات ليفربول استعدادا لمباراة واتفورد

وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

فخر العرب ــــ الي مشرفنا ــ الملك

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يريد التعاقد مع محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، ورصد 150 مليون يورو للحصول على خدماته.

وذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية، أن ريال مدريد يريد التعاقد مع صلاح، وأن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي يرى فيه صفقة مثالية للجلاكتيكوس الخاص بالنادي الملكي فى الفترة الحالية.





وأضافت الصحيفة، أن حالة وحيدة تفصل الريال عن التعاقد مع صلاح، وهي التخلص من لاعبهم الويلزي، جاريث بيل، الذي يمثل راتبه الكبير عقبة في تعاقد ريال مدريد مع أي صفقة كبيرة.