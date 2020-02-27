شاهد.. محمد صلاح أثناء تدريبات ليفربول استعدادا لمباراة واتفورد

شارك محمد صلاح ، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جمهوره بمجموعة من الصور أثناء أداء التمارين مع فريقه؛ استعدادًا لمواجهة فريق واتفورد السبت القادم، في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
فخر العرب ــــ الي مشرفنا ــ الملك
وأكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يريد التعاقد مع محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، ورصد 150 مليون يورو للحصول على خدماته.
⚽️🔴🔴 pic.twitter.com/lycMhAi7eH— Mohamed Salah (@MoSalah) February 26, 2020