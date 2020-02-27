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مرأة

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات السلمون المدخن مع سلطة الفتوش

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:01 م
سندوتشات السلمون
سندوتشات السلمون المدخن
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رشا عوني
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي الوقت نفسه، تكون خفيفة، ويتم هضمها فى وقت قصير؛ حتى لا تتسبب في مشاكل خلال النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكونا من ساندوتشات السلمون المدخن مع سلطة الفتوش الطازجة .

مكونات ساندوتشات السلمون المدخن : 

خبز ( النوع الذي تفضلينه)
شرائح سلمون مدخن
4 ملاعق جبن كريمي
رشة فلفل اسود
2 ملعقة بقدونس طازج مفروم
2 ملعقة جرجير مفروم
ملعقة عصير ليمون

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طريقة عمل ساندوتشات السلمون المدخن : 

في وعاء اخلطي الجبن الكريمي مع البقدونس وضيفي عصير الليمون ورشة فلفل أسود

ضعي طبقة من هذا الخليط على كل الخبز

ضيفي شريحة السلمون المدخن

ضيفي الجرجير على السلمون ثم ضعي طبقة الخبز الأخرى . 

سلطة الفتوش : 
مدة التحضير : 10 دقائق
الكمية : تكفي لـ 3 أفراد

مكونات سلطة الفتوش : 

خس
طماطم
خيار
فجل
بصل
فلفل أخضر
بقدونس
نعناع
عيش محمص
سماق
ثوم
ملح وفلفل
عصير ليمون
زيت زيتون

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طريقة عمل سلطة الفتوش : 
- يقطع الخس والطماطم والخيار والفجل والبصل والفلفل الأخضر مكعبات متساوية.
- يخلط البقدونس المفروم والنعناع المفروم والسماق والثوم المفروم مع الملح والفلفل وعصير الليمون وزيت الزيتون قلبيهم جيدا ثم تضاف إلى الخضراوات.
- زينيها بالعيش المحمص وقدميها.

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات السلمون المدخن مع سلطة الفتوش
هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات السلمون المدخن مع سلطة الفتوش
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