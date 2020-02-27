هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات السلمون المدخن مع سلطة الفتوش

مكونات ساندوتشات السلمون المدخن :
خبز ( النوع الذي تفضلينه)
شرائح سلمون مدخن
4 ملاعق جبن كريمي
رشة فلفل اسود
2 ملعقة بقدونس طازج مفروم
2 ملعقة جرجير مفروم
ملعقة عصير ليمون
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طريقة عمل ساندوتشات السلمون المدخن :
في وعاء اخلطي الجبن الكريمي مع البقدونس وضيفي عصير الليمون ورشة فلفل أسود
ضعي طبقة من هذا الخليط على كل الخبز
ضيفي شريحة السلمون المدخن
ضيفي الجرجير على السلمون ثم ضعي طبقة الخبز الأخرى .
سلطة الفتوش :
مدة التحضير : 10 دقائق
الكمية : تكفي لـ 3 أفراد
مكونات سلطة الفتوش :
خس
طماطم
خيار
فجل
بصل
فلفل أخضر
بقدونس
نعناع
عيش محمص
سماق
ثوم
ملح وفلفل
عصير ليمون
زيت زيتون
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طريقة عمل سلطة الفتوش :
- يقطع الخس والطماطم والخيار والفجل والبصل والفلفل الأخضر مكعبات متساوية.
- يخلط البقدونس المفروم والنعناع المفروم والسماق والثوم المفروم مع الملح والفلفل وعصير الليمون وزيت الزيتون قلبيهم جيدا ثم تضاف إلى الخضراوات.
- زينيها بالعيش المحمص وقدميها.