هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات السلمون المدخن مع سلطة الفتوش

مكونات ساندوتشات السلمون المدخن :





خبز ( النوع الذي تفضلينه)

شرائح سلمون مدخن

4 ملاعق جبن كريمي

رشة فلفل اسود

2 ملعقة بقدونس طازج مفروم

2 ملعقة جرجير مفروم

ملعقة عصير ليمون





اقرأ أيضًا

طريقة عمل ساندوتشات السلمون المدخن :





في وعاء اخلطي الجبن الكريمي مع البقدونس وضيفي عصير الليمون ورشة فلفل أسود





ضعي طبقة من هذا الخليط على كل الخبز





ضيفي شريحة السلمون المدخن





ضيفي الجرجير على السلمون ثم ضعي طبقة الخبز الأخرى .





سلطة الفتوش :

مدة التحضير : 10 دقائق

الكمية : تكفي لـ 3 أفراد