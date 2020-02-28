التعليم العالي تعلن عن منح دراسية جديدة.. تعرف على التفاصيل

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول إعلان الوكالة الجامعية الفرنكوفونية AUF عن البرنامج السنوي للمنح لعام 2020 -2021.





ونوه التقرير إلى تنوع المنح المقدمة طبقًا للبرنامج والتي شملت عددًا من المجالات، من بينها: تقديم مقترحات لاتخاذ إجراءات تتعلق بمجال "التراث" في الشرق الأوسط- الابتكار الرقمي في التعليم الجامعي- منحة تطوير التدريب والبحث 2020-2021- دعم التدريب القائم على الابتكار 2020- التعاون العلمي لفترة 2020-2021 - دعم الحوكمة الجامعية 2020- منح المشاركة في مؤتمر علمي 2020- منح المشاركة في مؤتمر علمي 2020 بالشرق الأوسط.





وأشار التقرير إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل المنح من خلال الرابط التالي:

https://cdm.edu.eg/cdm/?p=1276 ، علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.





من ناحية أخرى، أوضح التقرير تقديم عدد من المنح الدراسية المقدمة من دولة بيلاروسيا، وذلك عن طريق سفارة بيلاروسيا بالقاهرة.





وأشار التقرير إلى تقديم العديد من مؤسسات التعليم العالي في بيلاروسيا بعض المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين للعام الدراسي 2021-2022 وتشمل المنح الآتية:

(3) منح لدرجة البكالوريوس في العلوم الطبية ، و عدد (3) منح لدرجة البكالوريوس في نظم المعلومات والتكنولوجيا ، و عدد (3) منح لدرجه البكالوريوس في الدعم التقني في مجال الزراعة ، وعدد (1) منحة ماجستير في اللغة الروسية.

وأشار التقرير إلى أن الدراسة سوف تكون باللغة الروسية، وأن آخر موعد للتقدم هو: 5 مارس 2020، مع ترجمة جميع المستندات المقدمة لسفارة بيلاروسيا بالقاهرة إلى اللغة الروسية.





ويمكن التعرف على تفاصيل المنح من خلال الرابط التالي:

http://egypt.mfa.gov.by/en/embassy/news/fb43978dab6a4dc9.html





كما لفت التقرير إلى استيفاء المستندات المطلوبة وتقديمها للإدارة المركزية للبعثات، علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.



