وزير القوى العاملة يتفقد تطوير فندق نقابة النسيج ويوافق على دعم تأهيل أكاديمية بالمحلة

تفقد وزير القوي العاملة محمد سعفان ،اليوم الجمعة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، الجاري تطويره علي أحدث النظم الفندقية العالمية ، ويقام بجوار النقابة، ورافقه عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة .





الفندق يجري تطويره في إطار خطة النقابة العامة للاستفادة القصوى من منشآتها، وتعظيم مواردها والاستفادة من الأصول الثابتة غير المستغلة .

وأشاد وزير القوي العاملة بما قامت به النقابة ، مؤكدا أنه حدث فريد علي المستوي النقابي ، سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية ، موجها ضرورة أن تكون الإدارة طبقا للنظم الفندقية العالمية ، ووعد بإزالة أي معوقات قد تظهر خلال تطوير الفندق، خاصة في المناطق المحيطة بالمكان، ذلك مع جميع الجهات المعنية، حتي يمكن للنقابة الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام .

واستمع الوزير لشرح من رئيس النقابة- في وجود المهندسين الاستشاريين والمشرفين علي تجهيز الفندق- قائلا : إن الفندق يتكون من 4 أدوار ، وبه 50 غرفة، ويتم حاليا إجراء التشطيبات والفرش ، بمستوى خمس نجوم ليضاهي الفنادق العالمية.

وأشار عبد الفتاح إبراهيم ، إلي أن النقابة وفرت الموارد المالية التي كانت تصرف لاستقبال الوفد العربية والأجنبية وكانت تقيم في فنادق خاصة أخري، مما يكلف النقابة أعباءً مالية كبيرة، منوها إلي أنه مخطط الانتهاء من الفندق في شهرين بعد أن تم تنفيذ 80% من أعماله خلال 60 يوما.

وتابع قائلا: إن الفندق ملحق به قاعة مؤتمرات وأفراح، ومطعم، وحمام سباحة، وحديقة، ومطعم وكافيتريا، وكافة الخدمات لخدمة نزلاء الفندق من الوفود النقابية العمالية المصرية العربية والأجنبية.

وكشف رئيس النقابة أن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، وافق علي إعادة تأهيل أكاديمية التنمية البشرية بمدينة المحلة التابعة للنقابة ، وتقديم الدعم لإعادة تأهيلها لتكون طبقا لأحدث النظم العالمية المعمول بها في التدريب والتثقيف.

وأكد رئيس النقابة أن هذا العمل يأتي ضمن استراتيجية النقابة في تأهيل وتطوير أصولها التي سبقت بافتتاح منتجع أبو قير السياحي بالإسكندرية، وكذا أول أكاديمية لتعليم فنون التفصيل، والتي تعتبر نقلة نوعية في تاريخ النقابة بالاهتمام بتدريب العمال ورفع مستوى أدائهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ، فضلًا عن تخريج متدربات ومتدربين لسوق العمل، فضلا عن تطوير وتحديث قاعة اجتماعات باسم أحمد فهيم، قائد الحركة العمالية في مصر، فضلًا عن افتتاح مركز تدريب وقاعات اجتماعات بمقر النقابة بالقاهرة.