بيان شديد اللهجة من سوريا بمجلس الأمن: تركيا تحاول فرض واقع إرهابي في إدلب

هاجم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار جعفري، النظام التركي ورئيسه رجب طيب أردوغان، وذلك بعد التصعيد الأخير في محافظة إدلب السورية.

وقال جعفري في إحاطة له بمجلس الأمن الدولي، اليوم السبت: "تركيا لم تلتزم بتعهداتها حول إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا وواصلت دعم التنظيمات الإرهابية فيها".

وأضاف: "أردوغان والإرهابيون التابعون له استغلوا اتفاقات خفض التصعيد لمحاولة فرض واقع إرهابي على حساب معاناة أهلنا في إدلب وحلب وريفي اللاذقية وحماة من جرائم الإرهابيين".

وتابع: "عمليات الجيش العربي السوري في حلب وإدلب تهدف لتخليص الأهالي فيهما من جرائم الإرهابيين وإعادة سلطة الدولة إلى تلك المناطق التي يسيطر عليها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي".

وأكد جعفري أن الجيش السوري نجح في تحرير مساحات واسعة من الأراضي السورية من قبضة الإرهابيين، مشيرًا إلى أن تركيا حولت نقاط المراقبة داخل الأراضي السورية إلى غرف عمليات ودعم للتنظيمات الإرهابي.