أخبار الفن.. عمرو دياب ودينا الشربيني في عزاء مبارك.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد فلوكس.. مصير مقتنيات أحمد زكي

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو للفنان الكويتي/ الإيراني، عبدالله بوشهري، يظهر فيه داخل الحجر الصحي في دولة الكويت، بعد الأنباء التي ترددت حول إصابته بفيروس كورونا، كأول فنان عربي يُصاب بهذا المرض.





كتب الفنان أحمد فلوكس، منشورًا له عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، طمأن فيه أصدقائه ومتابعيه على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة ودخوله المستشفى مؤخرًا.





حرص الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، على تقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، في مسجد المشير بالتجمع الخامس.





عرض برنامج "ذا إنسايدر بالعربي"، فيديو من شقة الفنان الراحل أحمد زكي، بحضور المحامي رامي عزالدين بركات -الأخ غير الشقيق لـهيثم، مستعرضا خلاله مقتنيات فتى الشاشة الأسمر.





انتهت مساء اليوم، مراسم عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من مسجد المشير بالتجمع الخامس في محور الـ NA، والذي شهد حضور عدد كبير من رجال الدولة، ونجوم المجتمع والشخصيات الدينية والسياسية والفنية والرياضية.





بروح المشاركة الوطنية، والحس الفني معًا، حرص الفنان عمرو دياب على التعبير عن انتمائه الوطني لمصر ورموزها، من خلال فنه المُبدع ومواقفه الراسخة، كان أخرها ردة فعله بعد رحيل الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك.





تحدث المحامي أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان أحمد عز، في لقاء متلفز مع برنامج ET بالعربي، عن قضية نسرين، شقيقة الفنانة زينة، المتهمة فيها بالاعتداء على موكله، في مكان عام، في الواقعة التي تعود إلى صيف 2019، بمدينة العلمين الجديدة.





أعلن الموسيقار الموجى الصغير (الموجي محمد أمين) عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة شقيقته اليوم الجمعة 28 فبراير، في منشور له.



