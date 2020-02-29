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أخبار العالم

68 % من الناخبين الأمريكيين يتوقعون فوز ترامب في نوفمبر

السبت 29/فبراير/2020 - 04:35 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، أن 68% من الناخبين الأمريكيين يتوقعون فوز الرئيس دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية.

وقال الاستطلاع الذي نشرته الشبكة، أمس الجمعة، إن أكثر من ثلث الديمقراطيين رجحوا فوز ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل، بينما بدا الجمهوريون متفائلين بشكل كبير، إذ قال أكثر من تسعة من بين كل 10 منهم إن مفاتيح البيت الأبيض ستبقى بيد الرئيس الذي ينتمي إلى حزبهم.

وفي المقابل، رأى 35 % من الناخبين المشاركين في الاستطلاع أن ترامب لن يفوز في الانتخابات.

أما بالنسبة للمرشحين الديمقراطيين، فقد أظهر الاستطلاع أن المنافسة بين ترامب وأي من متصدّري مرشحي الحزب الديمقراطي، بيرني ساندرز وجو بايدن وإليزابيث وارين، ستكون متقاربة، بغضّ النظر عمّن يفوز بتمثيل حزبه في الانتخابات الرئاسية.

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