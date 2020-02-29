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رياضة

أخبار الأهلي.. موقف رمضان صبحي من لقاء العودة أمام صن داونز ومؤمن زكريا يعلق على مساندة الجماهير

السبت 29/فبراير/2020 - 09:38 م
أخبار الأهلي
أخبار الأهلي
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" اليوم "السبت"، على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي: 



شهدت مباراة النادي الاهلي ومنافسه صن داونز انفعال دكة البدلاء والجهاز الفني للقلعة الحمراء خلال أحداث اللقاء بسبب الاعتراض على القرارات التحكيمية تجاه لاعبي صن داونز.




حرصت جماهير النادي الأهلي أثناء تواجدها باستاد القاهرة الدولي من أجل مساندة لاعبي الفريق أمام منافسه صن داونز الجنوب افريقي، في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا ، على رفع "تي شيرت" عليه صورة الطفل الزملكاوي أدهم الكيكي.





احتفل رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي بفوز فريقه على صن داونز الجنوب افريقي، بهدفين مقابل لا شيء في إطار مواجهات بطولة دوري ابطال افريقيا.





كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عن موقف رمضان صبحي من مواجهة الإياب يوم 7 مارس المقبل في بريتوريا.






أعرب علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الثمين اليوم على صن داونز بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





علق مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي على دعم الجماهير له خلال لقاء الاهلي مع صن داونز بدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.





انتهت أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

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