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حوادث

أنا قتلت أختي .. تفاصيل جريمة العقار رقم ٢٧ في حلوان.. شك في سلوكها.. والأهالي: خنقها قبل ما يسترها ..صور

الأحد 01/مارس/2020 - 09:49 ص
جريمة العقار رقم
جريمة العقار رقم ٢٧
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أحمد مهدي - إسلام مقلد
فتاة في العقد الثالث من عمرها، عثر عليها جثة هامدة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة مشروع إسكندرية بحلوان، واتضح على رقبتها آثار خنق بقطعة قماش.. بلاغ تلقته شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل على قرابة ألف متر من قسم حلوان.

وداخل ديوان قسم حلوان، ظهر شاب يدعى محمد طه، وقرر تسليم نفسه، مؤكدا "أنا قتلت أختي، شكيت في سلوكها وطلعت البيت خنقتها بالطرحة، ماتت في أيدي، وجيت أسلم نفسي".

وبمنطقة مشروع إسكندرية، العقار رقم ٢٧، كان مسرح الجريمة، الذي شهد جريمة قتل فتاة ٢٣ عاما على يد شقيقها الذي يكبرها بثلاثة أعوام فقط، بسبب شكه في سلوكها على حد قوله".

سرد أهالي المنطقة تفاصيل عن حياة الشاب محمد طه المتهم بقتل شقيقته، وقال أحد الأهالي "محمد كان شاب محترم، شغال سواق على توك توك ومش بيظهر كتير في المنطقة، وما بيشربش مخدرات ولا الحاجات دي، بيروح يشتغل ويجي من فترة لفترة يشوف أخته عند عمه".

ويتابع محمد علواني أحد أهالي المنطقة، محمد و دنيا "المجني عليها" أبوهم ميت وأمهم مريضة وعمهم متولى أمر دنيا وبيراعي أمورها، وفي الفترة الأخيرة كان بيدور ليها على عريس عشان يسترها، لكن محمد أخوها خلص عليها من سكات".

ويضيف عبدالله حامد أحد جيران المجنى عليها، قائلا "الفترة الأخيرة كان في مشاكل كتير بين دنيا الله يرحمها ومحمد أخوها وصوتهم كان بيعلى كتير بسبب الخناقات، وآخر أسبوع كان في مشاكل كتير بسبب خروجها وأنها مش بتقوله هي بتروح فين".

وعن يوم الحادث، تقول أم خالد واحدة من الجيران، "مسمعناش صوت صريخ أو صويت، محمد جه ركن التوك توك وطلع البيت عادي جدا، وبعدها مشي وبعد نص ساعة تقريبا الشرطة جت وكانت في كل مكان، وعرفنا ان محمد خنق اخته".

ويستكمل يحيي عمار أحد أهالي المنطقة حديثه، "اللي عرفته أن محمد في الفترة الأخيرة بدأ يشك في سلوك أخته وأنها بتخرج من غير ما تقوله، وفي يوم الحادثة اختلفوا على خروجها وقالها كنتي فين ولما مردتش عليه خنقها بالطرحة ماتت في ايده ونزل سلم نفسه في القسم".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، كشفت تفاصيل مقتل فتاة عشرينية خنقا بمنطقة مشروع إسكندرية غرب حلوان.

بلاغ تلقته الأجهزة من زوجة عم المجنى عليها، أفاد بقيام محمد طه ٢٦ سنة بقتل شقيقته دنيا طه ٢٣ سنة خنقا بسبب خلافات بينهم لشكه في سلوكها.

وكشفت التحريات ان المجنى عليها سابق اتهامها في قضيتين ومقيمة مع عمها.

وأقر المتهم بعد تسليم نفسه في ديوان القسم قيامه بقتل شقيقته بسبب شكه في سلوكها، وقام بخنقها بواسطة إيشارب وبسؤال زوجة عمه أيدت اعترافه.

وتحرر المحضر اللازم وقررت النيابة العامة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن جثة الفتاة، بعد توقيع الكشف الطبي عليها.

كما جددت المحكمة المختصة حبس المتهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل العمد لشقيقته المجنى عليها.
أنا قتلت أختي .. تفاصيل جريمة العقار رقم ٢٧ في حلوان.. شك في سلوكها.. والأهالي: خنقها قبل ما يسترها ..صور
أنا قتلت أختي .. تفاصيل جريمة العقار رقم ٢٧ في حلوان.. شك في سلوكها.. والأهالي: خنقها قبل ما يسترها ..صور
أنا قتلت أختي .. تفاصيل جريمة العقار رقم ٢٧ في حلوان.. شك في سلوكها.. والأهالي: خنقها قبل ما يسترها ..صور
أنا قتلت أختي .. تفاصيل جريمة العقار رقم ٢٧ في حلوان.. شك في سلوكها.. والأهالي: خنقها قبل ما يسترها ..صور
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