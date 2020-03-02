بالطريقة الهندية.. أسرار عمل الدجاج التندوري





اذا كنتي تحاولين تقديم اصناف مختلفة علي سفرتك يمكنك ان تتعرفي علي طريقة عمل الدجاج التندوري





لمكوّنات





أربع قطع دجاج نعمل بها فتحات بالسكينه.

نصف كوب لبن زبادي حامض الطعم.

ملعقتان صلصه.

بهارات تندوري (انا نزلت طريقتها)

قرن فلفل أخضر حار.

كوب بقدونس مفروم.

خمسة فصوص ثوم.

بصلة متوسّطة الحجم.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة بهارات جراماسالا (نزلت الطريقه).

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة خل أبيض.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

لون احمر للطعام.





طريقة التحضير





نضع في الخلاط المكوّنات التالية: البصل، والثوم، والبقدونس، والفلفل الحار، والملح، والفلفل الأسود، وبهارات الجراماسالا، والخلّ، وعصير الليمون، واللبن الزّبادي، وصلصةّ الطعام،وبهارات التندوري ومعلقه صغيره لون احمر ونخلطها مع بعضها جيّدًا في الخلاط، حتى تتكوّن لدينا تتبيلة كثيفة متجانسة.

نغمس قطع الدجاج في تتبيلة التندوريّ، ونتركها لمدّة ساعتَين في الثلاجة، ومن الأفضل أن تنقع لليلة كاملة حتى تتشرّب طعم التتبيلة أكثر.

نضع الدجاج المتبّل بخلطة البهارات واللبن، وصلصه الطماطم في صينيّة للشواء، مع إضافة كميّة من التتبيلة إليه حتى يأخذ لونًا مميّزًا.

نترك الدجاج التندوريّ في فرن ساخن بدرجة حرارة مئتين لمدّة ساعة تقريبًا حتى ينضج، مع مراعاة تقليب قطع الدجاج بين الحين والآخر.