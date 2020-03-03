إحالة رئيس الشئون القانونية بالتنمية والتعمير للتأديبية

قررت وزارة العدل إحالة رئيس القطاع القانوني بالشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير ومدير إدارة المرافعات بالشركة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية.





أكد تقرير الاتهام أن أ.ب رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير و"ع.ح" مدير إدارة المرافعات بالشركة خلال الأعوام من ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨ لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفت القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات.





وتبين من أوراق القضية أن المحالين أسندا عددا من الدعاوى القضائية الى بعض الموظفين غير أعضاء الأعضاء الفنيين بالقطاع القانوني ويعملون بعقود مؤقتة بالمخالفة لأحكام القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية





وكان وزير الزراعة، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالفين وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على الإحالة إلى المحاكمة.





جاء ذلك في مذكرة أرسلها الدكتور المشرف على قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير، إلى مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، ردا على خطابه رقم 269 المؤرخ في 19 يناير 2019، والمرفق به ملف الشكوى رقم 2531 لسنة 2018 تفتيش فني ضد المحالين مؤكدًا موافقة وزير الزراعة على إحالتهما للمحاكمة.