طائرة البعثة البيضاء تتزين بأعلام الزمالك.. صور

فوجئ لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتزيين كل مقاعد الطائرة الخاصة التي تقلهم إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي، بشعار النادي وهو ما بعث الفرحة في نفوسهم.





وتستعد بعثة الزمالك للسفر الى تونس لمواجهة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الجمعة المقبل في استاد رادس.