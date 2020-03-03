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رياضة

طائرة البعثة البيضاء تتزين بأعلام الزمالك.. صور

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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خاص تونس
فوجئ  لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتزيين كل مقاعد الطائرة الخاصة التي تقلهم إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي، بشعار النادي وهو ما بعث الفرحة في نفوسهم. 

وتستعد بعثة الزمالك للسفر الى تونس لمواجهة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الجمعة المقبل في استاد رادس.

وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولى، إجراءات بعثة نادى الزمالك من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، حيث من المقرر مغادرتهم على متن رحلة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران المتجهة الى تونس. 

 وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الترجى التونسى، والتى ضمت كلا من: (محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحى فى حراسة المرمى)، و( محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم امام - أحمد عيد - محمد عبدالشافي) فى خط الدفاع (طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - محمد اوناجم - أشرف بن شرقى - شيكابالا - مصطفى فتحى - إسلام جابر - محمد عنتر) فى خط الوسط، ومصطفى محمد - كاسونجو فى خط الهجوم.
طائرة البعثة البيضاء تتزين بأعلام الزمالك.. صور
طائرة البعثة البيضاء تتزين بأعلام الزمالك.. صور
طائرة البعثة البيضاء تتزين بأعلام الزمالك.. صور
طائرة البعثة البيضاء تتزين بأعلام الزمالك.. صور
طائرة البعثة البيضاء تتزين بأعلام الزمالك.. صور
طائرة البعثة البيضاء تتزين بأعلام الزمالك.. صور
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