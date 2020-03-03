تحرير 45 محضرا لـ مخابز ومستودعات البوتاجاز بسفاجا في البحر الأحمر

قال محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، إن هيئة الرقابة الإدارية واصلت تنظيم حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، اليوم الثلاثاء، بمدينة سفاجا، وذلك لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية ، بهدف إحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التأكد من جودتها، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الرضا لدى المواطنين.





ضمت الحملة المكبرة، أعضاء من مديريات، الأمن، التموين، ومباحث التموين، والطب البيطري، الصحة، التعليم، جهاز حماية المستهلك، الزراعة، الضرائب، الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشرطة المرافق والمرور.





أوضح المحافظ أن الحملة التي شنها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية اليوم، قامت بالمرور على المخابز البلدية ومحطات تموين السيارات ومستودع اسطوانات البوتاجاز وتم تحرير 6 مخالفات بالمخابز وكذلك تم المرور على فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة وجميع الارصدة متوفرة، كما تم المرور على عدد من المدارس بسفاجا وتبين سوء حالتها الإنشائية، وغياب وعدم إلتزام التلاميذ بالحضور.





وأشار المحافظ إلى أنه تم المرور على 22 منشأة مختلفة، حيث أسفرت جهود الحملة عن تحرير 45 محضر جنحة صحية وتم إعدام 95 كيلو جرام من اللحوم والأغذية غير المطابقة للمواصفات، وكمية من الوقود لتغير في خواصها، مؤكدًا على مواصلة التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، والعمل بروح الفريق الواحد لمنع الفساد والإهمال الإداري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن هذه الحملات ليست مقتصرة على مدينة واحدة فقط، بل إنها ستشمل مختلف قرى ومدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها.



