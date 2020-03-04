انقسام على تويتر بعد رد #احمد_العوضى على شقيق ياسمين عبد العزيز.. شاهد





جاءت تعليقات رواد تويتر كالآتى:





أنا مع أخو ياسمين عبد العزيز فعلا عنده حق مش رجوله أن الراجل يدخل ف حيات الست وهي ف أضعف حالات حياتها أو بتكلم عن حد من أهلها بالطريقة القذرة دي مالك أنت يا أحمد العوضي تدخل بين أخت وأخوها بتعطيله فلوس أو لا خليك ف نفسك أنت فعلا أنت إنسان انتهازي يا أحمد العوضي وربنا يهديكي





الأمور العائلية مكانها مش على السوشيال ميديا

ماتعملوش للناس قليلة الاصل سعر حتى لو بيعجبوكم في التمثيل متخلوهمش يمثلوا عليكم وينسوكم الأصول

اللي تقبل إن العيل اللي ماشيه معاه يتطاول على اخوها ويعايره ويقوله دي اختك اللي بتصرف عليك وماتردش وتبجح اكتر بنشر صورة ليها معاه ماتستحقش تضامن

#احمد_العوضي عجبني ردك جدا على الهلفوت اخو ياسيمن











