احذرها.. أعراض تنذرك بإصابتك بـ سرطان الدم

توجد أنواع كثيرة من سرطان الدم، سرطان الدم عادة ما ينطوي على خلايا الدم البيضاء. سرطان الدم هو سرطان الأنسجة التي تشكل الدم في الجسم ، بما في ذلك نخاع العظام والجهاز اللمفاوي،





ووفقًا لموقع mayoclinic ، خلايا دمك البيضاء هي مقاتل قوي للعدوى فهي تنمو وتنقسم بطريقة منظمة، حيث يحتاجها جسمك لكن في الأشخاص المصابين بسرطان الدم ، ينتج النخاع العظمي خلايا دم بيضاء غير طبيعية ، والتي لا تعمل بشكل صحيح.





أعراض سرطان الدم:





تختلف أعراض سرطان الدم وتشمل:





- حمى أو قشعريرة

- التعب المستمر

- الالتهابات المتكررة أو الشديدة

- فقدان الوزن دون محاولة

- تضخم الغدد الليمفاوية أو تضخم الكبد أو الطحال

- النزيف أو الكدمات

- نزيف في الأنف متكرر

- بقع حمراء صغيرة في بشرتك

- التعرق المفرط وخاصة في الليل

- ألم العظام