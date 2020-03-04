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مرأة

احذرها.. أعراض تنذرك بإصابتك بـ سرطان الدم

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:18 م
سرطان الدم
سرطان الدم
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آلاء حسن
سرطان الدم هو سرطان الأنسجة التي تشكل الدم في الجسم ، بما في ذلك نخاع العظام والجهاز اللمفاوي، توجد أنواع كثيرة من سرطان الدم، سرطان الدم عادة ما ينطوي على خلايا الدم البيضاء. 

ووفقًا لموقع mayoclinic ، خلايا دمك البيضاء هي مقاتل قوي للعدوى فهي تنمو وتنقسم بطريقة منظمة، حيث يحتاجها جسمك لكن في الأشخاص المصابين بسرطان الدم ، ينتج النخاع العظمي خلايا دم بيضاء غير طبيعية ، والتي لا تعمل بشكل صحيح.

أعراض سرطان الدم: 

تختلف أعراض سرطان الدم وتشمل:

- حمى أو قشعريرة
- التعب المستمر
- الالتهابات المتكررة أو الشديدة
- فقدان الوزن دون محاولة
- تضخم الغدد الليمفاوية أو تضخم الكبد أو الطحال
- النزيف أو الكدمات
- نزيف في الأنف متكرر
- بقع حمراء صغيرة في بشرتك
- التعرق المفرط وخاصة في الليل
- ألم العظام
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