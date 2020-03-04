احذرها.. أعراض تنذرك بإصابتك بـ سرطان الدم

سرطان الدم هو سرطان الأنسجة التي تشكل الدم في الجسم ، بما في ذلك نخاع العظام والجهاز اللمفاوي، توجد أنواع كثيرة من سرطان الدم، سرطان الدم عادة ما ينطوي على خلايا الدم البيضاء.
ووفقًا لموقع mayoclinic ، خلايا دمك البيضاء هي مقاتل قوي للعدوى فهي تنمو وتنقسم بطريقة منظمة، حيث يحتاجها جسمك لكن في الأشخاص المصابين بسرطان الدم ، ينتج النخاع العظمي خلايا دم بيضاء غير طبيعية ، والتي لا تعمل بشكل صحيح.
أعراض سرطان الدم:
تختلف أعراض سرطان الدم وتشمل:
- حمى أو قشعريرة
- التعب المستمر
- الالتهابات المتكررة أو الشديدة
- فقدان الوزن دون محاولة
- تضخم الغدد الليمفاوية أو تضخم الكبد أو الطحال
- النزيف أو الكدمات
- نزيف في الأنف متكرر
- بقع حمراء صغيرة في بشرتك
- التعرق المفرط وخاصة في الليل
- ألم العظام