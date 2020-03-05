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تعليم

كلية الطب جامعة مصر تنظم ورشة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

الخميس 05/مارس/2020 - 11:39 ص
عميدة كلية الطب
عميدة كلية الطب
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كريم ناصر
نظمت كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ورشة عن الكشف المبكر لسرطان الثدي، وفي إطار تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ۱۰۰ مليون صحة، ولدعم صحة المرأة المصرية.


وبحسب بيان، الخميس، يأتي ذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، وإشراف عميدة كلية الطب بجامعة مصر الدكتورة فوزية أبو الفتوح.


وقالت عميدة كلية الطب، إن الورشة تم تنظيمها بهدف التدريب على الفحص الذاتي بنظام المحاكاة، بالتعاون مع الشبكة القومية لأبحاث السرطان، حيث تم الاستعانة بـ«مانيكانات» لتعلم طرق الفحص الذاتي للثدي.


وأضافت أنه تم مناقشة الفحص السريري للثدي خلال الورشة، وهو فحص للثدي يجريه أطباء واختصاصيون مدربون، وهؤلاء يمكنهم الحكم على طريقتك في إجراء الفحص الذاتي لثدييك ومدى صحتها.


كما تناولت الورشة الفحص الذاتي للثدي حيث تم تقديم النصائح لكل امرأة بضرورة فحص ثدييها شهريًا للتأكد من عدم وجود أورام أو عقد صلبة أو أي تغيّرات أخرى.


وذكرت "أبو الفتوح" أنه خلال الورشة تم إعطاء روشتة من النصائح التي يجب على السيدات اتباعها فورًا إذا لاحظت أي من التغيرات في الثديين.


وأشارت العميدة إلى أن تلك التغيرات ربما تكون كتلة، أو عقدة صلبة، أو تغلظات، تورم، أو حرارة، أو احمرار أو اسوداد، تغير في حجم أو شكل الثدي، نقرات صغيرة أو تجعد في الجلد، حكة.


وأوضحت أن من العلامات أيضًا، تقرحات قشرية أو طفح جلدي على حلمة الثدي، انسحاب حلمة الثدي أو أية أجزاء أخرى من الثدي إلى الداخل، إفرازات من حلمة الثدي تبدأ فجأة، ألم جديد في مكان معين مستمر ولا يزول.


وأعلنت عميدة كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الندوة حاضر فيها الدكتور منير أبو العلا الأستاذ بمعهد الأورام، والدكتور إيهاب قدري، حيث تناولت الندوة  أعراض أورام الثدي، وطرق المسح للكشف المبكر عن سرطان الثدي والفحص الذاتي له.
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