آخرها جائزة bt100.. تكريمات لا تتوقف لـ طلعت مصطفى العقارية على إنجازاتها المستمرة

بعد أسابيع قليلة من جائزة مصر للأفضل، والتى تم تكريم مجموعة هشام طلعت مصطفى بها، منحت لجنة تحكيم bt100، جائزة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.





وتسلم الجائزة عمر عبد الرحمن، رئيس قطاع التسويق بالمجموعة، وذلك على هامش فعاليات احتفاليتها السنوية، لتكريم كبار المسئولين ومجتمع الأعمال المصرى.





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وفازت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بجائزة أفضل مطور عقارى فى مصر ، للعام الثالث على التوالي، من قبل لجنة تحكيم احتفالية bt100، والتى تضم نخبة من وزراء سابقين ورؤساء شركات اقتصادية كبرى، فضلا عن كوكبة من كبار الإعلاميين، وتسلم الجائزة عمر عبد الرحمن، رئيس قطاع التسويق بالمجموعة، وذلك خلال احتفالية ضخمة، مساء أمس، الثلاثاء، بفندق الفورسيزون، حضرها نحو 300 من الوزراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال.





وحظيت الاحتفالية للعام الثالث على التوالى برعاية مجلس الوزراء المصرى، ويرجع ذلك إلى النجاح الساحق الذى حققه الاحتفال على مدار العامين السابقين، وتصديقا من الحكومة المصرية متمثلة فى مجلس الوزراء والقطاع الخاص بجميع قطاعاته، على الهدف الأسمى لـ“bt100” وهو تسليط الضوء على الجهود المبذولة والإنجازات التى حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها.





ويعد “bt100” نموذجا مختلفا فى مجتمع المال والأعمال، حيث حرصت اللجنة المنظمة على تطوير المحتوى المقدم والبحث على المعايير البناءة التى تتوافق مع معايير الدولة للتطوير والإصلاح، من أجل تسليط الضوء على الشركات التى تستحق الإشادة بها، نتيجة لما قدمته للمجتمع المصرى والمنظومة الاقتصادية.





وتضم لجنة التحكيم الخاصة باحتفالية bt100، كلا من الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة "اليوم السابع"، وأسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار الأسبق، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وماجد شوقى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق والرئيس التنفيذى لبلتون القابضة، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للعمليات فى "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".





كما تضم لجنة التحكيم أيضا كلا من ألبرت شفيق، رئيس مجموعة قنوات on، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور، ومحمد عبد الباقى، رئيس تحرير مجلة بيزنس توداى، ويوسف أيوب، رئيس تحرير موقع "صوت الأمة".





وجاءت معايير اللجنة لدورة الثالثة لـ“bt100”، بناءً على بحث ومنهجية لجميع الفعاليات التى قامت بها المنظومة الحكومية وشركات القطاع الخاص فى عام 2019 حتى تستكمل جميع البنود التى يجب أن تستوفيها المؤسسات، لتنال جائزة “bt100”، وتتمثل تلك المعايير فى مدى تفاعل بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص، وتعاون المؤسسات مع المؤسسات الإعلامية، ومؤشرات النمو والاستدامة التى حققتها المنظمات، والتزامهم بدور المسئولية المجتمعية تجاه المجتمع المصرى.





واستقرت لجنة تحكيم الحفل على عدة معايير لاختيار مرشحى "نسخة 2020"، والتى تتواكب مع القواعد العلمية لمنح الجوائز وتكريم مؤسسات الأعمال، أبرزها؛ معدل نمو الأرباح للمؤسسات والقيد فى البورصة المصرية، ومواكبة مفاهيم التطوير والأبحاث، ومساهمة الشركة أو المؤسسة فى دعم الناتج المحلى الإجمالى لمصر، ودعم مفاهيم التنمية المستدامة، والمشاركة في مشروعات خدمة المجتمع، والشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، وقوة العلامة التجارية، وتحسين بيئة العمل الخاصة بموظفى الشركة، وتطوير الأداء ومعدل العائد على الاستثمار بالنسبة لمساهمى الشركة، ومعدل رضاء العميل عن مستوى الخدمة وجودة المنتجات التى تقدمها الشركة، ومعدل التوظيف الجديد للشركة، ومراعاة اشتراطات السلامة البيئية ونسبة تمثيل المرأة فى مجلس إدارة الشركة.





يذكر أنه منذ أسابيع قليلة، كرم الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مجموعة طلعت مصطفى القابضة كواحدة من أفضل الشركات العاملة فى مصر لعام 2019، وذلك على هامش الدورة الخامسة لقمة مصر الأفضل.



